El Barça de Flick aborda el tercer intento de la Champions

Semifinales y cuartos de final. La trayectoria europea apunta a una regresión, pero el Barça y los culés se sienten fortalecidos como nunca para la conquista de la Champions en la tercera temporada de Hansi Flick al frente del equipo. Será por los aplastantes resultados de la Liga (cuatro victorias en cuatro jornadas, 17 goles marcados por 2 encajados) y será también por los fichajes que son, a la vez, refuerzos. Y, por supuesto, el tiempo transcurrido: el 5 de junio de 2027 se habrán cumplido 12 años menos un día del último título de Berlín.

El camino hacia la final de Madrid, para mayor morbo (será en el Metropolitano, tanto da casi como el Bernabéu), se abre frente al Feyenoord en horario infantil (18.45 h.). Un rival con el que existe un solitario precedente en 1974 (0-0 en Rotterdam, 3-0 en el Camp Nou) pese a ser concursante habitual en los eventos europeos además de haber sido el primer equipo neerlandés en ser campeón: en 1970, un año antes que el Ajax.

Raphinha y Fermín, tumbado en el suelo, bromean en el entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva. / Dani Barbeito / SPO

La explicación de Elche

El nombre del equipo holandés no se escuchó en las comparecencias previas al duelo. Ni en boca de Hansi Flick ni pronunciado por Lamine Yamal, principalmente preguntado por el Balón de Oro –se anunciaron todas las candidaturas–, la capitanía –con 19 años ha sido elegido quinto capitán– y por su estado anímico. "En ningún momento he estado tan feliz como ahora", aseguró para replicar a los vídeos de su enfado en el banquillo de Elche. "Estaba muy cansado, estábamos a 40 grados", adujo.

Entre la ilusión y la obsesión oscila el enfoque del vestuario hacia la competición. Flick entiende que la Champions es "el título más importante", aunque acepta que sumar la tercera Liga consecutiva ante el Real Madrid sería "especial". Los títulos no son disyuntivos. Muchos menos en el caso del Barça: las cinco conquistas se han producido acompañadas del doblete: 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015.

Lamine Yamal abandona la sala de prensa tras su comparecencia en la previa del Barça-Feyenoord. / Enric Fontcuberta / EFE

La copa que falta

Lamine Yamal expuso su argumento principal para graduar el entusiasmo del grupo, que coincide con el suyo particular. "No hay mayor motivación que la Champions sea el único título que te quede por ganar", dijo con naturalidad, y sin necesidad de mencionar que él, y gran parte de la plantilla, están igual: los internacionales españoles del Barça han celebrado todos los títulos españoles más la Eurocopa y el Mundial con la selección.

Tampoco olvidó Lamine Yamal que la llegada de cinco jugadores de nivel y experiencia (Adeyemi, Gordon, Rodrigo, Cancelo y Gabriel Jesús) entre los ocho fichados (el meta suplente Livakovic y los jóvenes Bisiwu y Abdelkarim) elevan la calidad del grupo. Únicamente Rodrigo ha levantado el trofeo.

Anthony Gordon, Jesse Bisiwu y Eric Garcia, en un rondo. / Dani Barbeito / SPO

Gordon falla pero asiste

"Tenemos la calidad para ganarla, pero es un camino muy largo", comentó Flick. Las palabras requieren una corroboración en el campo. De momento, el técnico no tiene queja alguna. Ni siquiera de Anthony Gordon, que aún no se ha estrenado como goleador. "Se ve que quiere marcar y tiene oportunidades. Falla, pero da asistencias a los compañeros y eso también es importante. Marcará goles, no me preocupa", explicó.

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