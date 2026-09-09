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Ciclismo

El valenciano Jaume Guardeño, operado con éxito tras su accidente en marzo

Tras la intervención el corredor, que sufrió una caída y una colisión con un vehículo mientras entrenaba en marzo, ha sido trasladado de vuelta a una clínica barcelonesa especializada en neurorrehabilitación para continuar con su recuperación

Jaume Guardeño, en una carrera de esta temporada.

Jaume Guardeño, en una carrera de esta temporada. / Caja Rural

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Juanma Vázquez

Juanma Vázquez

València

Cinco meses después de sufrir una dura caída y colisionar con un vehículo durante un entrenamiento, el ciclista valenciano Jaume Guardeño (Altea, 2003) sigue con su proceso de recuperación. Según ha informado su equipo, el Caja Rural-Seguros RGA, el corredor ha sido operado "con éxito" por el neurocirujano Andreu Gabarros Canals en lo que supone un nuevo paso en su restablecimiento. "De nuevo ha sido trasladado a la Clínica Guttmann, donde el equipo de rehabilitación sigue muy implicado en su proceso de neurorrehabilitación", insiste la escuadra navarra en su comunicado.

Gran labor médica

Al centro barcelonés, especializado en neurorrehabilitación y tratamiento de lesiones neurológicas graves, llegó el pasado mes de mayo tras haber estado monotizado en el Hospital Parc Taulí de Sabadell, al que fue trasladado con pronóstico crítico tras el accidente.

"Agradecemos a los equipos médicos la gran labor que están realizando y desde Caja Rural-Seguros RGA seguimos trasladando todo nuestro apoyo y cercanía a Jaume, así como a su familia y entorno, acompañándoles en este complicado momento. ¡Força Jaume!", concluye el mensaje del equipo de categoría Continental Pro, el segundo nivel del ciclismo mundial.

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Una perla al alza

En este 2026, Guardeño estaba afrontando la que era su tercera temporada completa en el primer equipo del Caja Rural tras haber ascendido desde su filial a finales de 2023 y se perfilaba como una de las mayores perlas de la escuadra. Sin ir más lejos, el año pasado logró terminar 14º la general de la Vuelta a España, un gran resultado -por delante de ciclistas con un palmarés destacado como Egan Bernal, Giulio Ciccone o Mikel Landa, entre otros- que le permitió ser el segundo mejor español de la carrera -solo por detrás de su compañero y desde 2027 corredor del potente UAE, Abel Balderstone- y el quinto mejor joven de la prueba. Esta temporada, por su parte, también la había empezado al alza, situándose como el tercer mejor joven de una vuelta por etapas UCI World Tour -la máxima categoría- como la Volta a Catalunya, siendo únicamente superado por Lenny Martínez -quinto en el pasado Tour de Francia- y todo un ganador del Avenir como el belga de Movistar, Cian Uijtdebroeks.

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