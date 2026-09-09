De Benítez, Valverde y Arrasate a Motta, Palladino y Tudor: así está el mercado de entrenadores libres por si el Valencia CF prescinde de Carlos Corberán

El mal arranque del Valencia CF abre inevitablemente el debate alrededor del banquillo de Mestalla. Pese a que Carlos Corberán renovó hasta 2028 el pasado julio y el club, por boca de Ron Gourlay, trasladó públicamente su respaldo al técnico la pasada semana, el sonrojante 0-5 ante el FC Barcelona y ser colista con un solo punto ha activado todas las alertas, el futuro del entrenador de Cheste se dirimirá en los tres prartidos: con sendas visitas a Sevilla y Alavés y cerrar la trilogía frente a la Real Socidad en Mestalla (20 de septiembre) antes del parón por los compromisos internacionesl.

Y con la diana sobre Corberán, en este tipo de crisis la cuerda siempre se rompe por el lado del entrenador, es inevitable que el Valencia ojee el mercado de entrenadores para estar preparado en caso de una destitución del actual inquilino dle banquillo de Mestalla, que ya fue relevo de otro entrenador cesado, en este caso Rubén Baraja en las navidades de 2024.

Corberán, antes del encuentro contra el Betis / L-EMV

Así, ¿Qué encontraría el Valencia CF en el mercado de entrenadores libres? Transfermarkt, gran banco de datos de jugadores y técnicos, ofrece un extraordinariamente poblado abanico de posibilidades. No todos los nombres son económicamente accesibles, ni todos encajarían en la estructura deportiva actual, pero sí permiten dibujar distintos caminos: experiencia en LaLiga, técnicos de emergencia, apuestas de autor o entrenadores de dimensión Champions.

Mercado español: De Valverde a Marcelino y Benítez; de Jagoba a Aguirre

Dentro del catálogo de técnicos nacionales se encuentran en paro viejos conocidos de la parroquia valencianis como Ernesto Valverde, Marcelino o Rafa Benítez. Valverde, de 62 años, ya llegó a un Valencia en crisis. Fue en diciembre de 2012 para sustituir al destituido Mauricio Pellegrino. Con su sistema de 4-2-3-1 protagonizó una gran segunda vuelta y estuvo a punto de revalidar la plaza Champions, pero la derrota en la última jornada ante el Sevilla (4-3) le privó de ello. Su perfil aportaría conocimiento inmediato de la competición, manejo de vestuarios de presión y capacidad para construir equipos competitivos, aunque en su anterior etapa se marchó al no ver claro su futuro en el Valencia que presidía Amadeo Salvo.

Marcelino, el último técnico con el que el Valencia tocó la gloria, dejó el Villarreal el pasado junio pero su llegada a Mestalla se antoja una quimera tras su destitución en septiembre de 2020 por Peter Lim. Por su parte, Rafa Benítez, el idolatrado técnico del doblete, se encuentra libre tras su paso por Celta y Panathinaikos. Su figura (al igual que ya hizo el club con la contratación de Rubén Baraja en 2023) supondría una espoleta de unión para la afición entorno al equipo.

Marcelino con la camiseta del Villarreal / EFE

Por otro lado, si el Valencia apuesta por perfiles medios pero con amplio conocimiento de la Liga, el mercado ofrece nombres como los de Jagoba Arrasate, ex de Osasuna y Mallorca; Javier Aguirre (no es español pero su trayectoria en España es amplia y especialista en situaciones límite), tras su paso por la selección de México; Diego Martínez, ex de Las Palmas, Espanyol o Granada; el ex del Elche, Eder Sarabia (que anunció que quería aparcar el fútbol durante unos meses); Imanol Alguacil, campeón de Copa y que llevó a la Real Sociedad a la Champions. Por otro lado, apuestas más arriesgadas serían Sergio González, de 49 años y ex de Cádiz o Valladolid; Quique Setién, ex de Villarreal y Barça; Francisco (ex Almería), Albert Riera, extécnico de Eintracht Frankfurt; o Míchel, el eterno que suena.

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La arriesgada apuesta extranjera

Si la apuesta es por un técnico foráneo, faltaría por ver quién sería el encargado de poner el nombre sobre la mesa de Peter Lim, en el paro se encuentran técnicos, la mayoría sin experiencia en la Liga, como Sérgio Conceição, ex Oporto y Arabia con un fútbol intenso, vertical y de elevada exigencia física; Thiago Motta, ex Bolonia y Juventus; Antonio Conte, ex Napoles o Chelsea; Laurent Blanc, que dirigió a PSG, Burdeos o Al-Ittihad; Raffaele Palladino, Atalanta, Fiorentina y Monza; Ivan Jurić, Atalanta y Southampton; Sebastián Beccacece, ex Elche y selección de Ecuador; Eduardo Coudet, ex de Alavés y River Plate; Rudy García, exseleccionador de Bélgica; Habib Beye, Olympique de Marsella y Rennes; o Igor Tudor, que entrenó a Juventus y Tottenham.