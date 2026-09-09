El periodista deportivo Paco Lloret ha analizado la delicada situación del Valencia CF en su vídeoanálisis para Levante-EMV, advirtiendo que el entorno está "realmente aún peor de lo que hace unos meses, cuando acabó la pasada temporada" y que "las expectativas han confirmado la convicción de que no hay un proyecto serio, ambicioso, competitivo".

Lloret ha destacado los malos datos deportivos, recordando que "el Valencia ya es colista de la clasificación, con un punto en cuatro jornadas" y sumando "tres partidos en Mestalla, cero puntos", algo que "no había pasado nunca en la vida". Todo ello ocurre en "un contexto de indignación popular, de malestar creciente y, sobre todo, de una sensación de frustración y de impotencia" donde "el valencianismo se pregunta cuándo va a acabar esta maldición".

Respecto a la directiva, el comunicador ha señalado que "desde el club están, una vez más, viviendo una otra realidad paralela, inventada, de ficción" y ha remarcado que "esto cambiará el día que se vaya Peter Lim, el máximo accionista, que por supuesto no ha dado nunca explicaciones".

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Finalmente, de cara a la visita del equipo a Sevilla, Paco Lloret ha lamentado que la plantilla llegue mermada como "un equipo con muchísimas bajas", destacando que tienen "tres centrales fuera de combate: Caufriez, Cöpete y Diakhaby", lo que supone "una plaga de lesiones inexplicable para un equipo que no compite en más de una competición" y genera "una sensación de pesimismo que es muy difícil de despejar".