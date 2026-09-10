Carlos Corberán descarta dimitir y defiende el compromiso del vestuario, pero alerta: "Hay que ganar partidos"

Carlos Corberán afronta uno de los momentos más delicados desde su llegada al banquillo del Valencia, pero mantiene intacta su confianza en el equipo y en sus posibilidades de revertir la situación. El entrenador valencianista aseguró en la previa del encuentro ante el Sevilla, encontrarse “entero, con ilusión y con ganas” y descartó cualquier posibilidad de dar un paso al lado pese a la presión generada por los últimos resultados.

Preguntado directamente por su futuro y por la posibilidad de ser destituido en caso de una derrota en Sevilla, Corberán evitó entrar en escenarios hipotéticos. “Me centro en lo que depende de mí. Podemos competir y podemos ganar”, afirmó. El técnico recordó además las circunstancias en las que asumió el cargo. “Llegué en una de las situaciones históricas más complicadas y me centré en el objetivo que se me encomendó”, señaló antes de reivindicar la evolución del equipo durante la pasada campaña.

Corberán destacó que el Valencia perdió futbolistas importantes como Mamardashvili, Mosquera o Barrenechea y reconoció que el equipo no compitió bien durante la primera parte del pasado curso. Sin embargo, puso en valor la reacción posterior. “En la segunda, con Guido y Sadiq, el equipo compitió e hicimos una gran segunda vuelta a nivel numérico, la más alta de los últimos seis años”, aseguró.

La primera parte del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla, en imágenes / Fernando Bustamante

El entrenador sí admitió que el inicio de la actual temporada no ha estado a la altura de las expectativas. Corberán aludió a un calendario exigente y a la acumulación de partidos en una semana antes de detenerse en la contundente derrota frente al Barcelona. “No hemos iniciado bien, con un calendario exigente y tres partidos en una semana. Luego llegó una derrota dura y abultada ante el Barça, que también golea a otros rivales, pero nosotros no dimos lo que podemos dar”, reconoció. Corberán asumió plenamente su responsabilidad por la situación deportiva. “Toda la culpa es del entrenador”, sentenció.

Defensa del vestuario

Uno de los asuntos que más incomodidad ha generado desde la temporada pasada es la posible fractura entre el técnico y sus jugadores. Corberán rechazó esa interpretación y fue contundente cuando se le preguntó por su relación con el vestuario. “Hay que preguntar a los jugadores que se supone que me odian”, respondió. El técnico explicó que su percepción diaria es muy diferente: “Veo al equipo entrenar y trabajar para revertir esta situación. Veo una plantilla competitiva”. Corberán cargó además contra determinadas interpretaciones externas sobre el estado del grupo. “Las opiniones de fuera son sesgadas. Cuando se repite una mentira muchas veces parece que sea verdad”, afirmó.

Carlos Corberán antes de la rueda de prensa / Francisco Calabuig

Para ejemplificar el compromiso de sus futbolistas, el entrenador se refirió a Luis Rioja y a los problemas físicos que arrastra. Según relató, el jugador está haciendo todo lo posible por estar disponible, incluso modificando su calzado para reducir las molestias en el tobillo y poder viajar a Sevilla. “¿Qué te digo con eso? Que el compromiso es absoluto. Cuando la cosa no va bien se buscan razones que, aunque no sean verdad, se repiten muchas veces”, añadió.

La confianza del club y la obligación de ganar

Sobre el respaldo de la entidad ante un Valencia colista, Corberán aseguró no haber percibido cambios respecto a semanas anteriores. “La confianza del club es la misma que hace semanas o meses. La confianza y mis ganas son las mismas”, manifestó. El entrenador, no obstante, es consciente de que en el fútbol los resultados terminan marcando la continuidad de cualquier proyecto. “Dependemos de los resultados y de ganar partidos. No dejo de asumir mi responsabilidad y hay que seguir consiguiendo victorias”, sostuvo.

Corberán también recordó que la plantilla terminó de configurarse en los últimos días del mercado y que las ausencias han condicionado el rendimiento del equipo durante este inicio de temporada. “Ha habido unas cinco bajas en cada uno de los partidos. He visto los entrenamientos y veo confianza, pese a que las cosas no han salido en estas dos semanas. Pero es cierto que hay que ganar partidos”, insistió.

El técnico está convencido de que el margen de mejora es importante. “Cuando este equipo ruede y recupere jugadores le veo muchas opciones de ser competitivo”, aseguró. Y lo contrapuso con el actual Sevilla del que elogió su reconstrucción. Considera que ha llevado a cabo “un reajuste” que le ha permitido confeccionar “una plantilla competitiva” y subrayó que “los puntos que tiene no son casualidad”.

Sin dimisión y centrado en la plantilla

Corberán tampoco quiso especular con la incorporación de jugadores que se encuentran actualmente sin equipo. El entrenador prefiere centrarse en los recursos que ya tiene a su disposición. “Me centro en los jugadores que tengo y en sacarles el máximo rendimiento. Además, hay un buen número de jugadores del filial que están con el primer equipo”, explicó.

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Preguntado por aquellas palabras de Rubén Baraja sobre la voluntad de “hundirse con el barco”, Corberán dejó clara su postura y descartó cualquier dimisión. Su intención, afirmó, es “dejarse la vida y darle al Valencia todo lo que pueda darle”. El técnico considera que la única vía para cambiar la dinámica pasa por recuperar la confianza y elevar el nivel de exigencia. “Hay que tener confianza y exigencia para ganar un partido. Si doy lo mejor de mí, existe la posibilidad de conseguirlo”, afirmó. Corberán también mostró comprensión hacia el malestar de la grada después de los últimos resultados. “Entiendo que la afición esté irritada cuando su equipo no gana partidos”, concluyó.