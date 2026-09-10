El Valencia CF: de octavo 'Fair Play' a colista de la Liga

Valencia CF y Levante UD arrancan la temporada 2026-27 con más margen en el control económico de LaLiga. Los nuevos límites de coste de plantilla deportiva (LCPD), publicados este jueves por la patronal tras el cierre del mercado de verano, sitúan al club de Mestalla en 98,812 millones de euros y al conjunto granota en 45,571 millones.

La evolución es positiva para los dos clubes valencianos si la comparación se realiza con la misma fotografía de hace un año. En septiembre de 2025, el Valencia tenía fijado su límite en 91,238 millones, mientras que el Levante partía de 35,537 millones. Es decir, el Valencia dispone ahora de 7,574 millones más, un crecimiento del 8,3 %, y el Levante aumenta su límite en 10,034 millones, un 28,2 %.

La subida permite al Valencia acercarse a la barrera de los cien millones, aunque no cambia su posición relativa entre los clubes de Primera. Con sus 98,812 millones continúa teniendo el octavo LCPD más elevado de LaLiga EA Sports, por detrás de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal, Betis, Athletic y Real Sociedad. En cambio, inicia este viernes la quinta jornada del campeonato ante el Sevilla como colista de la clasificación.

El salto más llamativo corresponde, sin embargo, al Levante. Hace un año, sus 35,537 millones únicamente superaban los 22,139 del Sevilla y dejaban al conjunto granota con el segundo límite más bajo de Primera. Esta temporada alcanza los 45,571 millones y asciende hasta la decimoséptima posición, por delante de Alavés, Málaga y Sevilla.

Coste de plantilla de los equipos de la Liga / LaLiga

El gran cambio del Levante desde marzo

La evolución del Levante resulta todavía más significativa si se toma como referencia el cierre de la pasada temporada. Después del mercado de invierno de 2026, LaLiga redujo su LCPD desde los 35,537 millones hasta apenas 17,446 millones, convirtiéndolo en el club de Primera con menor capacidad de gasto. La caída alcanzaba el 50,9 %.

Desde aquellos 17,446 millones de marzo hasta los 45,571 actuales, el Levante ha recuperado 28,125 millones de euros de límite. La diferencia ilustra el cambio de escenario económico con el que afronta la nueva campaña el conjunto levantinista.

El Valencia también había mejorado su posición en la revisión invernal. Su límite pasó de los 91,238 millones de septiembre a 95,667 millones en marzo, antes de alcanzar ahora los 98,812 millones. Por tanto, el club de Mestalla mantiene una línea ascendente, aunque mucho más gradual que la del Levante.

Primera supera los 3.100 millones

El aumento no se limita a los dos clubes valencianos. La suma de los límites de los veinte equipos de Primera alcanza esta temporada los 3.109,673 millones de euros, frente a los 2.704,684 millones fijados en septiembre de 2025. Son casi 405 millones más, alrededor de un 15 % de incremento interanual.

Fede Valverde celebra su gol con Kylian Mbappé en el partido de Champions ante el Inter de Milán. / Juanjo Martín / EFE

Real Madrid vuelve a liderar ampliamente la clasificación, ahora con 832,786 millones, seguido del Barcelona, con 582,769, y el Atlético de Madrid, con 361,287 millones. En el extremo contrario aparecen Sevilla, con 20,161 millones; Málaga, con 33,634; y Alavés, con 43,253.

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El denominado habitualmente ‘fair play’ no equivale, en cualquier caso, a una bolsa de dinero disponible exclusivamente para fichar. LaLiga define el Límite de Coste de Plantilla Deportiva como el importe máximo que puede consumir cada club y en él se incluyen los gastos de jugadores y cuerpo técnico, pero también salarios fijos y variables, Seguridad Social, primas, gastos de adquisición, comisiones de agentes y amortizaciones, además del coste de filiales y cantera. La propia competición recuerda además que el límite solicitado por un club no tiene necesariamente que coincidir con su máximo posible ni tiene por qué consumirse íntegramente.