Javier Tebas protege (otra vez) la gestión de Peter Lim en el Valencia CF: "La temporada pasada pudo jugar en Europa"

El presidente de LaLiga Javier Tebas y el director general corporativo Javier Gómez comparecieron públicamente este jueves después de hacer oficiales los límites salariales de los equipos de Primera y Segunda División. Tebas volvió a defender a ultranza la gestión de Peter Lim a pesar de los resultados deportivos del equipo, que esta temporada ha arrancado la temporada como colista del campeonato liguero. Estas han sido sus palabras al ser preguntado por el Valencia:

La situación del Valencia CF

"No voy a hacer valoraciones. Yo no entro en lo deportivo. No sé si el Valencia ha tenido ofertas o no para vender. Ellos son los que deciden su estrategia. Quedan muchas jornadas. Cuando se está en la parte de abajo muchas veces se tiene una visión subjetivada. Queda mucho por delante para dar una opinión”.

MADRID, 10/09/2026.- EL presidente de LaLiga, Javier Tebas, ofrece una rueda de prensa este jueves en la sede de LaLiga, en Madrid, para explicar cuáles son los límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes y SAD’s de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. EFE/ Juanjo Martín / JUANJO MARTÍN / EFE

¿No le preocupa la situación del Valencia?

“Cuando quedaban dos jornada de la temporada pasada, el Valencia también pudo jugar en Europa. Lo que me preocupa de Valencia es que el estadio se termine en la fecha, que será uno de los mejores estadios. Les dará uno ingresos que todavía no tiene. Está avanzando.

Sobre el rival, el Sevilla FC

“Destacaría el esfuerzo que están haciendo. Hay que recordar que llevaba muchos años seguidos jugando la Champions, 70-80M€ más y le permitían seguir teniendo masas salariales alta. Los jugadores siguen jugando lo mismo. Es un problema estructural del fútbol europeo. Hay que darle alguna solución, se debe inventar alguna cuestión. Estas reformas están haciendo que los grandes ganen más dinero. Esto no ha sido un problema de gestión del club, sino estructural del modelo europeo. No solo es televisión, también esa falta de ingresos de taquilla".

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Además, Tebas aseguró que lo que realmente le "preocupa" es que el Valencia finalice el Nou Mestalla "en la fecha" estimada (verano de2027), ya que, a su juicio, y tal como también aseguró el presidente Kiat Lim, "le va a suponer una capacidad de ingresos que ahora no tiene”.