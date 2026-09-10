El Levante amenaza al Barça con su mejor racha como local
El conjunto granota busca prolongar su racha de seis triunfos consecutivos en el estadio Ciutat de València ante un rival que ha ganado todos sus partidos oficiales esta temporada
El Levante buscará este domingo en el Ciutat de València alagar su mejor racha histórica como local ante el FC Barcelona, que es líder de Primera con pleno de victorias y diecisiete goles a favor.
El Levante logró en su último partido en casa, ante el Real Betis (5-2) el pasado 29 de agosto, la sexta victoria seguida en el estadio Ciutat de València en lo que se convierte en su mejor racha histórica en Primera División en su estadio.
El equipo de Luís Castro había cerrado la temporada 25-26 en casa con triunfos ante el Real Oviedo (4-2), Getafe (1-0), Sevilla (2-0), Osasuna (3-2) y Real Mallorca (2-0) y empezó también con victoria su primera comparecencia ante sus aficionados.
El Barcelona, por su parte, cuenta por victorias sus cinco partidos oficiales de la temporada y, además, marcó cinco goles en cuatro de ellos. En Liga venció al Elche (0-5), Athletic Club (2-0), Rayo Vallecano (5-2) y Valencia (0-5) y en Liga de Campeones se estrenó el pasado miércoles con un triunfo por 5-1 al Feyenoord.
El balance en los diecisiete enfrentamientos en Primera en València entre el Levante y el FC Barcelona es de tres triunfos locales, cinco empates y nueve victorias del conjunto visitante.
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