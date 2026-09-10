Sevilla - Valencia CF: horario y dónde ver en TV y online el partido de LaLiga

El Sevilla FC y el Valencia CF serán los encargados de abrir la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 con un partido que enfrentará a dos equipos que han comenzado el campeonato con dinámicas muy diferentes. Los sevillistas llegan a la cita instalados en la zona alta de la clasificación, mientras que el Valencia necesita reaccionar después de un complicado arranque de temporada que le mantiene en la última posición.

El Sevilla llega séptimo y con siete puntos

El Sevilla afronta el encuentro desde la séptima posición de LaLiga, con siete puntos en cuatro jornadas, después de sumar dos victorias, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Luis García Plaza, que tomó el banquillo sevillista en marzo de 2026 y firmó hasta junio de 2027, ha marcado siete goles y ha encajado seis en este inicio de campeonato. Su trayectoria comenzó con una victoria por 2-1 ante el Rayo Vallecano y continuó con un triunfo a domicilio por 1-3 frente al Athletic Club. Después llegó su primera derrota, un 1-3 frente al Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán, antes del empate de la última jornada contra el Espanyol.

Precisamente, el Sevilla viene de rescatar un punto en un partido especialmente agitado en el RCDE Stadium. El equipo andaluz jugó con diez desde el minuto 56 por la expulsión de Arouna Sangante, pero Lucas Stassin adelantó a los sevillistas en el minuto 85. Marcos Fernández estableció el definitivo 1-1 para el Espanyol en el minuto 98.

El Valencia busca su primera victoria

Mucho más delicada es la situación del Valencia. El conjunto de Carlos Corberán ocupa la vigésima y última posición, con un punto después de cuatro jornadas. Todavía no conoce la victoria: acumula tres derrotas y un empate, con solo un gol a favor y nueve en contra.

La primera parte del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla, en imágenes / Fernando Bustamante

El equipo valencianista arrancó perdiendo 0-1 contra el Real Betis, empató después sin goles frente al Celta y cayó por 3-1 ante el Deportivo. Su último encuentro agravó el mal inicio: el Barcelona se impuso por 0-5 en Mestalla en la cuarta jornada. La situación aumenta la necesidad de puntuar en Sevilla para un equipo que sigue confiando en Corberán, que cuenta con los próximos tres partidos para revertir la situación.

El Sánchez-Pizjuán, campo propicio

El Valencia CF no pierde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán desde el año 2021 con dos victorias y dos empates desde entonces, con un último resultado de 0-2. La última derrota de los valencianistas en Nervión fue en la sexta jornada de la temporada 2021-22 en un partido que el equipo de José Bordalás perdió con goles del Papu Gómez, Toni Lato, en propia puerta, y Rafa Mir, mientras que Hugo Duro marcó el 3-1.

En la temporada 2022-23 y 2024-25, el equipo blanquinegro volvió a València con un punto fruto de un empate por 1-1 en dos partidos en los que se le escaparon los tres puntos de la misma manera al final de cada encuentro.

En la temporada 2023-24, Mouctar Diakhaby y Javi Guerra dieron la victoria a los valencianistas después de que En-Nesyri empatara el gol inicial de franco-guineano y en el partido más reciente entre ambos el Valencia, la pasada campaña, volvió a anotar dos goles y no recibió ninguno.

Esa última visita de los valencianistas al Ramón Sánchez-Pizjuán fue en la jornada 29 de la pasada temporada, el 21 de marzo de 2026, a la que el equipo de Carlos Corberán llegaba décimo cuarto con 32 puntos mientras que el Sevilla de Matías Almeyda era décimo quinto con 31 puntos, a tres del descenso.

A qué hora es el Sevilla - Valencia de LaLiga

El partido entre el Sevilla y el Valencia se juega el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 21.00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. LaLiga ha situado el encuentro como el primero de la jornada 5. El resto de partidos se repartirán entre el sábado, el domingo y el lunes, cuando el Villarreal-Real Betis cerrará la fecha.

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Dónde ver por televisión el Sevilla - Valencia

El Sevilla - Valencia se podrá ver en directo por televisión a través de DAZN, operador al que LaLiga asigna oficialmente la retransmisión del encuentro en España. Por tanto, los datos principales del partido son: viernes 11 de septiembre, 21.00 horas, Ramón Sánchez-Pizjuán y DAZN.