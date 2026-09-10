Sigue en directo la rueda de prensa del entrenador del Valencia CF Carlos Corberán

El Valencia visita este viernes al Sevilla en el partido que abre la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Y lo hace en plena crisis deportiva, con un solo punto y como colista de la clasificación. El técnico Carlos Corberán comparece este jueves ante los medios de comunicación, a partir de las 13.30 horas, en la previa del partido, donde la rueda de prensa girará entorno a su futuro, después de que se informara de que los tres próximos partidos serán clave para su continuidad.