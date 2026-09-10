La valenciana Campos Racing domina la 'escalera' hacia la Fórmula 1 a las puertas de MadRing

Lograr entrar en la Fórmula 1 es el sueño de la gran mayoría de pilotos que corren en monoplazas. Cada temporada son pocos los sitios que quedan disponibles en una parrilla formada por apenas 22 asientos. Unas escasas oportunidades que obligan a los más jóvenes a no solo a sumar resultados extraordinarios para poder hacerse un hueco, sino también a conseguir en los pasos previos un coche lo más competitivo posible. Una búsqueda de potencial que, en esta temporada, tiene a una escudería como sinónimo de éxito. Y esa no es otra que Campos Racing, que desde Alzira se ha convertido en la absoluta dominadora en este 2026 de la 'escalera' hacia la Fórmula 1.

Y es que cuando el 'Gran Circo' mira ya a Madrid para la celebración del primer GP de España en el MadRing, el equipo valenciano se encuentra liderando las dos principales categorías de impulso a la Fórmula 1, la F2 y la F3, en un momento en el que ya quedan menos de la mitad de las pruebas por disputarse. De entre ellas, es en la Fórmula 3 donde el equipo dirigido por Adrián Campos Jr. más solvencia ha mostrado. Porque a las puertas de terminar la temporada de una categoría que ya venció en 2025 y que tendrá tres carreras -una al sprint y dos principales- por las calles de la capital española, Campos Racing cuenta con 277 puntos, 64 más que Trident, su perseguidor más cercano.

Tsolov celebrando su victoria en Montecarlo con el Campos en junio. / F2

La brecha resulta sustancial si se tiene en cuenta que en Madrid el mayor botín que un solo piloto podrá conseguir asciende hasta los 67 puntos y que, además, Campos tiene a tres de los cuatro pilotos que mejores resultados han cosechado este curso. El francés Théophile Naël y el mexicano Ernesto Rivera -con 75 y 76 puntos, respectivamente- son cuarto y tercero del campeonato, mientras que el estadounidense Ugo Ugochukwu (126 puntos) se juega ser campeón del mundo de la categoría contra el británico de Trident, Freddie Slater, quién actualmente lidera con 15 puntos de margen. Una ventaja estrecha que deja todo abierto para la cita española.

A por un hito histórico

Más pruebas por correr quedan en la Fórmula 2, ya que tras Madrid aún habrá que pasar por los circuitos de Bakú (Azerbaiyán), Losail (Catar) y Yas Marina (Emiratos Árabes Unidos). Para encarar esas ocho carreras -dos por trazado- de las 28 que forman el calendario, la escuadra valenciana posee una ventaja de 47 puntos frente a su principal rival en la lucha por el título de constructores, Invicta, que cuenta con 244. Buena parte de esa ventaja se explica por el desempeño que está teniendo a sus 19 años, Nikola Tsolov, máximo favorito a día de hoy a llevarse el campeonato de pilotos y, además, aspirante a un asiento en Racing Bulls para 2027 al pertenecer al programa de la factoría Red Bull.

El joven búlgaro, no en vano, ha obtenido seis triunfos y suma 177 puntos, once más que el brasileño Rafael Câmara, segundo del campeonato, y 30 más que el italiano Gabriele Mini, tercero. Cuarto es el irlandés Alex Dunne, justo por delante del otro 'Campos', el del también mexicano Noel León. De conseguir ambos campeonatos, sería la primera vez que el equipo de Alzira los conquista desde que se adoptara en 2017 la actual nomenclatura -en su título por equipos en 2008 la categoría aún era conocida como GP2- tras rozarlos con Isaac Hadjar -actual piloto de Red Bull en Fórmula 1- en 2024. Fue Gabriel Bortoleto, curiosamente a bordo de un Invicta, el que evitó la consecución de las dos preseas.

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Liderando el impulso del talento femenino

Pero más allá de la F2 y la F3, Campos Racing también lidera con mano de hierro otra categoría formativa como la F1 Academy, centrada en el impulso del talento femenino en monoplazas. Allí, la escudería valenciana suma -tras nueve carreras disputadas y cinco todavía por acontecer- 212 puntos, un balance considerablemente más alto que su contricante más cercano, Rodin (139 puntos). Al frente de ese buen rendimiento, la británica Alisha Palmowski que encabeza el campeonato con 136 puntos, mientras que las otras dos 'Campos' -Megan Bruce y Rafaela Ferreira- son sexta y décima, respectivamente. Unas buenas posiciones que acercan a su primer título en la categoría.