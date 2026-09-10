El valencianismo analiza la grave situación del Valencia CF: "La mala gestión de Peter Lim contagia a jugadores y entrenadores"

La delicada situación deportiva y social en la que se encuentra inmersa el Valencia CF preocupa, y mucho, al valencianismo: desde el aficionado de a pie hasta un expresidente ya sea del club o de la fundación. Es el caso de Manuel Llorrente, Mariola Hoyos y Mateo Castellá, que analizan los motivos de la caída libre del equipo, colista con un solo punto, y las posibles soluciones para su recuperación.

Manuel Llorente, gerente, consejero delegado, director general y expresidente del club de Mestalla, atribuye el declive a la situación económica que, según sostiene, hace muy difícil que el equipo pueda aspirar a competir de manera estable por los puestos europeos. “Mientras su situación económica esté así, el Valencia va a ser un equipo que estará en la parte de abajo”, señala. Para Llorente, la falta de recursos limita la capacidad de construir una plantilla competitiva y genera un círculo difícil de romper: “Sin un equipo potente resulta complicado alcanzar Europa y, sin competición europea, también se reducen las posibilidades de aumentar los ingresos”.

Manuel Llorente, el pasado domingo en el palco de Mestalla / Fernando Bustamante

Llorente recuerda el presupuesto del Valencia no alcanza los 100 millones de euros y “con ello te encuentras más cerca de los equipos de la zona media-baja que del de los clubes que luchan por las posiciones europeas. Y algunos de los de abajo no tiene deuda, y nosotros, sí". Por tanto, “con un presupuesto de 97 millones es muy difícil tener una plantilla buena y además asumir el pago de las deudas”, explica. Esa necesidad de ajustar las cuentas termina afectando directamente a la planificación deportiva. “¿Qué sacrifican? La plantilla”, resume. De ahí, según su análisis, que el Valencia tenga que recurrir con frecuencia a jugadores cedidos y a operaciones de bajo coste que limitan la calidad.

Decisiones a miles de kilómetros

A los problemas económicos añade otro factor que considera determinante: el modelo de gestión. El expresidente blanquinegro explica que las principales decisiones se toman desde Singapur, lejos del día a día del club. “La gente quiere estar cerca del que toma las decisiones”, apunta, al considerar que esa distancia también influye en el funcionamiento de la entidad.

La primera parte del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla, en imágenes / Fernando Bustamante

Sobre el oasis del periodo de Mateu Alemany y Marcelino García Toral, considera que entonces existía un contexto muy diferente. “El Valencia disponía de una plantilla más potente y todavía competía en la Champions League, lo que permitía disponer de mayores recursos”. Por tanto, Llorente vuelve a la cuestión económica: “Como ya dije en su momento, el Valencia será lo que su dimensión económica le permita”. Y, a su juicio, esa dimensión “cada vez va a menos”.

Venta y presión institucional

Entonces, ¿por dónde pasan las soluciones para devolver al Valencia al lugar que por historia merece? Sobre la opción de que Peter Lim venda el club, Llorente recuerda que el máximo accionista tendría primero que estar dispuesto a vender su participación. “Ahora mismo no sabemos cuáles son sus intenciones ni cuál es la idea”, afirma.

¿Y el papel de las instituciones? Llorente descarta que las administraciones públicas tengan capacidad para provocar un cambio de propiedad. “Las instituciones políticamente no pueden hacer nada ante un señor que es propietario”, sostiene. En este punto, resalta que el proceso que desembocó en la llegada de Lim al Valencia. “Es lo que quisieron muchos valencianistas, lo que quiso Aurelio Martínez, lo que quiso Amadeo Salvo y nos engañaron a todos”.

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¿Y el maná del Nou Mestalla? “Podrá mejorar, pero el Valencia seguirá teniendo más deuda porque habrá que pagar el campo también”, advierte. Por tanto, Llorente concluye que el principal problema sigue siendo económico. “No veo que Lim vaya a poner una inyección de dinero a fondo perdido en el Valencia ni que vaya a hacer una ampliación de capital, que sería una de las fórmulas para poder mejorar el equipo”, cierra.

Mariola Hoyos y Mateo Castellá

Mariola Hoyos lleva el Valencia en el apellido y en la sangre. La hija del expresidente Melchor Hoyos fue consejera del club, primero con Jaume Ortí y posteriormente con Juan Soler, llegando a ocupar la vicepresidencia. También fue presidenta de la Fundació del Valencia entre 2006 y 2009. Mariola, que reconoce que sigue al Valencia por televisión y acude a Mestalla en contadas ocasiones, explica que la entidad blanquinegra “se le vendió a un multimillonario de Singapur con un holding de empresas donde el Valencia es una más y por la que tiene poco o ningún interés”.

La exmandataria valencianista incide en que Peter Lim “compró el club y ahí lo tiene. La prueba de ello es que ha venido, ¿cuántas veces? ¿Tres?”. En este sentdido, apunta a la gestión del club. “Lim ha dado palos de ciego, poniendo presidentes que poco sabían lo que era dirigir un club. Ahora ha colocado a su hijo y así no se puede funcionar”, ya que, asegura, “sin diriegentes aducados, sin una dirección deportiva adecuada y sin fichajes adecuados, todo esto se contagia a jugadores y entrenadores, algunos de ellos con pésimo resultado”. Para Mariola, “la afición es la única que sigue en pie”. En cuanto a las soluciones para evitar que la deriva aumente, Mariola apunta que “una vez vendido el club y estar en manos de este señor, solo queda invetir y mejorar la gestión a nivel deportivo y social”, ya que si “Lim no está por la labor de vender de poco sirve”.

Mariola Hoyos, hija de Melchor Hoyos, / JM López

Por último, la que fuera presidenta de la Fundación considera que las instituciones valencianas “podrían haber hecho algo más cuando se vendió el club” y “cuando dos señores valencianos (Amadeo Salvo y Aurelio Martínez), y más gente, intervinieron en su venta”. En cambio, admite que ahora, como cualquier empresa privada, el Valencia tiene un propietario y poco puede hacer, aunque ese máximo accionista no se fije en que nosotros tenemos un sentiemiento por un escudo”.

Mateo Castellá también fue presidente de la Fundació, aunque durante apenas dos meses, concretamente en el impass entre Társilo Piles y Federico Varona. Castellá también fue uno de los patronos que participaron en la venta del Valencia a Peter Lim, “donde cuestioné todo aquel proceso y me cayó la que me cayó”, reconoce a este diario.

Similitudes con el descenso

El que también fuera secretario autonómico de la Generalitat alerta que la situación actual del Valencia “es similar a la que acabó con el descenso hace cuarenta años”, y añade que “entonces había directivos que sentían el Valencia y sabían gestionar y con los de ahora no para la sangría y parece que no tienen ganas y que todo les da igual. No toman decisiones y ni sienten ni padecen”.

Clasificación jornada a jornada del Valencia en la temporada 1985-1986 / Transfer Markt

Castellá resalta que quien “compró el club no está aquí” además de “tomar decisiones extrañas, que a veces parece que se hagan a propósito, como cuando descapitalizaron deportivamente el club regalando a jugadores como Kangin, Parejo o Coquelin. Aquello fue absurdo”.

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El expatrono de la fundación recuerda que ya se vendió el club “con una grave crisis económica” y una nueva transacción “tampoco garantiza que el que venga sea mejor”, advierte. En este sentido, apunta que “desde la conversión en sociedad anónima muchos valencianistas han hecho negociones con sus acciones”. Por tanto, pone sobre la mesa la opción de un concurso de acreedores “por la alta deuda de un club que va en caída libre”. En todo caso, Castellá apela a que las instituciones, sobre todo el Ayuntamiento de València, obliguen a Peter Lim “al más estricto cumplimiento de la legalidad y de sus obligaciones”.