Carlos Corberán, tras la cuarta derrota del Valencia CF: "Ha sido un querer y no poder; Tengo que aportar más de lo que estoy aportando"

Carlos Corberán no escondió su preocupación tras la derrota de este viernes en Sevilla. El técnico asumió la responsabilidad por la mala dinámica de su equipo, que solo ha sumado un punto de los últimos quince posibles, y reconoció que necesita encontrar soluciones, especialmente en el apartado ofensivo.

«La situación no es buena. El balance es negativo, con un punto de quince, y demanda ser revertida», admitió Corberán, consciente de la necesidad de cambiar cuanto antes una dinámica de resultados que se prolongó con un nuevo tropiezo en Sevilla.

El entrenador, visiblemente tocado tras la cuarta derrota consecutiva, puso el foco especialmente en las dificultades de su equipo para generar peligro. «El resumen es que en el juego ofensivo no estamos generando lo suficiente para crear ocasiones», explicó. Corberán diferenció, además, entre las dos partes del encuentro: «En la primera hemos controlado el juego, aunque sin hacer daño, y en la segunda el Sevilla nos ha superado y se ha jugado en nuestro campo».

Pese al resultado, el técnico quiso destacar la actitud de sus futbolistas. «La actitud y la mentalidad de los jugadores han estado ahí. Han sabido sufrir y hemos tenido el larguero antes del gol del Sevilla, una acción que podía haber cambiado el partido», señaló.

"No reprocho nada a la plantilla"

Sin embargo, Corberán reconoció que el equipo acabó instalado en un «querer y no poder». Una situación de la que evitó responsabilizar a sus jugadores. «No reprocho nada a la plantilla. Sí me lo reprocho a mí por no generar ideas ofensivas. Tengo que aportar más de lo que estoy aportando», afirmó.

Preguntado por cuestiones que van más allá del rendimiento deportivo, el entrenador quiso limitarse a su parcela. «No puedo hablar de situaciones que no me competen. Yo soy responsable de mejorar al equipo», respondió.

Corberán / L-EMV

Corberán aseguró mantener intactas su confianza y sus fuerzas para intentar darle la vuelta al momento actual, aunque reconoció la dificultad de transmitir ese mensaje inmediatamente después de una derrota. «Siempre tengo confianza y fuerza, pero es cierto que contestar tras una derrota no es lo más adecuado. Acepto la crítica y la responsabilidad y me centro en buscar la mejora», indicó.

El técnico también fue autocrítico con su planteamiento en Sevilla y, especialmente, con lo sucedido tras el descanso. «La forma de afrontar el partido no ha sido la correcta. No he encontrado la forma de que el Sevilla no nos superara en la segunda mitad», reconoció.

Por último, Corberán fue consciente de que el momento exige resultados y no discursos. «La afición no busca palabras, sino hechos», sentenció. El próximo reto llegará en Vitoria, donde considera imprescindible ofrecer una respuesta: «Hay que cambiar esta dinámica».

Pepelu: la gente no quiere palabras

Por su parte, Pepelu reconoció el mal momento que atraviesa el equipo y evitó escudarse en excusas después de otro encuentro en el que el resultado volvió a ser adverso. «Llevamos varios partidos en los que no nos salen las cosas y hoy otra vez han decidido los detalles, aunque en la segunda parte no hemos estado bien», admitió.

El futbolista fue especialmente contundente al analizar una situación ante la que considera que ya sirven de poco las explicaciones. «A estas alturas no valen. La gente se cansa de las palabras cuando la única realidad es salir a ganar en Vitoria», aseguró.

La derrota ha dejado tocado al grupo. «El vestuario está fastidiado», reconoció Pepelu, que puso el foco en la responsabilidad de los propios jugadores para cambiar la dinámica. «Somos conscientes de que los que estamos ahí dentro somos los que tenemos que sacar esto, nadie más», afirmó.

Un lance del Sevilla-Valencia / AFP7 vía Europa Press

En ese sentido, el centrocampista considera fundamental que el equipo permanezca unido en un momento delicado. «Tenemos que estar juntos y unidos porque es lo que requieren estas situaciones», señaló.

Pese a la mala racha, Pepelu quiso transmitir confianza en la capacidad del Valencia para reaccionar. «Yo estoy positivo y vamos a levantar esto porque no es la primera vez que nos vemos en estas situaciones en Valencia», manifestó.

El calendario, además, apenas concede tiempo para lamentarse. Con un nuevo compromiso ya el martes, el objetivo inmediato pasa por recuperar anímicamente al grupo. «Vamos a intentar levantar el vestuario porque el martes hay otro partido», explicó.

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Pepelu también tuvo palabras para una afición cuyo desencanto comprende. El centrocampista asumió que, después de los últimos resultados, cualquier mensaje debe ir acompañado de una respuesta sobre el césped. «A la gente hay que decirle poco. Ellos nos dan y están cansados, porque las palabras no valen si en el campo no hay resultados», afirmó. Por eso, para Pepelu no existe otra receta para abandonar la dinámica negativa: «La mejor manera de sacar esto es ganando partidos».