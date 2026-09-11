El catedrático Josep Escolà, del ataque del Barcelona al banquillo del Levante UD

Las exposiciones del Área de Patrimonio Histórico regresan al ámbito del Palco VIP del Ciutat de València con motivo del encuentro que este domingo enfrentará al Levante UD y al FC Barcelona. La muestra está dedicada en esta ocasión a Josep Escolà, un atacante de pedigrí del conjunto azulgrana durante los años inmediatos a la Guerra Civil y la totalidad de la década de los cuarenta, que, ya retirado del fútbol profesional y tras su proceso de reconversión en entrenador, dirigió los designios del Levante en la franja intermedia de los años cincuenta.

Escolà llegó al banquillo de Vallejo en el período estival de 1955. Aquel Levante remodeló en profundidad su plantel de jugadores con el único fin de acometer el ascenso a la Segunda División. El Levante de los primeros cincuenta había alternado entre la Segunda y la Tercera División sin lograr afianzarse en el segundo peldaño del fútbol profesional. Escolà capitalizaba el proyecto del curso 1955-56 en el universo de la Tercera División.

La remodelación transformó la faz del banquillo y el núcleo de la plantilla. La experiencia fue edificante y el Levante retornó a la categoría de Plata. Fue un curso prolongado en el tiempo. La escuadra granota marcó el rumbo en la Tercera División y superó las diversas fases de ascenso hasta completar un ejercicio insigne.

Escolà no se descolgó del vestuario azulgrana y comenzó la aventura que significaba el retorno a la categoría de Plata. No obstante, el desenlace no fue feliz. Una enfermedad le alejó del banquillo azulgrana con la competición en marcha. En el mes de diciembre, el Levante y Escolà separaron sus caminos de forma abrupta por una inoportuna enfermedad.

El catedrático del Barcelona

El tránsito a los banquillos lo efectuó después de una sobresaliente carrera profesional en las filas del FC Barcelona. Recaló en la escuadra culé en 1934 y prolongó su estancia hasta finales de los años cuarenta. Hubo un paréntesis durante la Guerra Civil. Exiliado durante el conflicto bélico, Escolà defendió la camiseta del Sète francés. De vuelta a España, fue suspendido durante un año por las nuevas autoridades franquistas.

En el curso 1940-41 reanudó su actividad profesional con la camiseta del FC Barcelona. Las crónicas recuerdan que tenía un lanzamiento potente, una facilidad asombrosa para alternar con el gol y una técnica depurada y sobresaliente. Era conocido como el Catedrático. Los periodistas de la época realzaban, además, su respeto por las reglas del juego y por sus adversarios.

Un protagonista habitual ante el Levante

Su relación con el Levante se remonta en el tiempo a su estancia en el banquillo de Vallejo. El destino era caprichoso y parecía guiar su camino hacia el Levante. Escolà participó en la eliminatoria de Copa de España que emparejó al Levante y al Barcelona en la ronda de cuartos de final del curso 1934-35.

Aquel Levante se rebeló ante la condición de favorito del Barcelona y alcanzó la frontera de las semifinales tras avasallar al conjunto azulgrana en el feudo de Torrero en el tercer partido. Escolà dejó su rastro como anotador en los encuentros de ida y vuelta. Celebró dos goles en Les Corts en el empate definitivo y sorpresivo (2-2) y superó la meta de Vidal en el Campo de La Cruz (1-1).

También es posible seguir su estela en el duelo disputado en el Campo de La Cruz en febrero de 1937, correspondiente al universo de la Liga del Mediterráneo. El acta de aquel partido que custodia el Área de Patrimonio Histórico del Levante atestigua su concurso en un duelo que concluyó en tablas tras una catarata de goles (3-3). Escolà fue uno de los jugadores más distinguidos con la asunción de los tres goles foráneos. Su instinto goleador se materializaba sobremanera ante las huestes marinas. Era un adversario propicio para sus botas afiladas.

El contrato de Escolà y el recuerdo del ascenso

La exposición que puede contemplarse este domingo en el Palco VIP del Ciutat de València permite acercarse a la figura de Josep Escolà y, especialmente, a su vinculación con el Levante durante el curso 1955-56.

Entre las piezas que forman parte de la muestra destaca el contrato que liga a Escolà con el Levante en aquella temporada, incluidos sus emolumentos, junto a documentación vinculada a su estancia en el club. El acta del duelo de la Liga del Mediterráneo, que conquistó el Barcelona, forma parte de la documentación escogida.

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La exposición incorpora además un artístico cuadro que recoge a la plantilla y a la directiva que protagonizaron aquel histórico ascenso, acompañado por los escudos de todas las peñas levantinistas contemporáneas. Un conjunto documental que permite recuperar la memoria de aquel equipo y de un entrenador cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada a dos de los grandes protagonistas del encuentro de este domingo: Levante UD y FC Barcelona.