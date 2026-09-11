¡Otra lesión! César Tárrega se marcha del campo antes de tiempo frente al Sevilla

El Valencia CF monta un circo y le crecen los enanos. A su epidemia de bajas defensivas se le suma una nueva: César Tárrega. El defensa central valenciano tuvo que ser sustituido en el minuto 25 después de echarse al césped al sentir dolor en el isquio derecho y pedir el cambio.

Carlos Corberán tomó la decisión de sustituirlo y su elegido fue Íker Córdoba, central zurdo de la cantera que la temporada pasada estuvo cedido en el Mirandés. El '36' se quedó en el equipo debido a que el Valencia tenía bajas y riesgo de lesión en jugadores como Mouctar Diakhaby, decisión acertada por su parte porque recibe la segunda oportunidad.

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Central zurdo

El futbolista salió al lado izquierdo de Pepelu en la defensa de cuatro, siendo el elegido por delante de Alejandro Panach, diestro y más joven, y de Justin De Haas, que apenas acumulaba una sesión de trabajo con el equipo tras su lesión.