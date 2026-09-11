Márquez: "Nada que ver con el año pasado, este año si te despistas acabas séptimo"

Pues, sí, la primera pregunta a Marc Márquez (Ducati), tras los dos primeros entrenamientos del Gran Premio de Misano de MotoGP, que se celebra este fin de semana en el circuito Marco Simoncelli, de Rimini (Italia), volvió a ser…sobre el estado de su brazo derecho. No, no, es broma, se la hicieron pero, acto seguido, el periodista que la formuló dijo “no, no, Marc, es broma, perdona”.

Y Márquez, que en un trazado que no les es demasiado propicio y donde no se encuentra cómodo del todo, logró el segundo mejor crono (1.30.247 minutos), 103 milésimas más lento que el gran favorito, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia, 1.30.144), reconoció encontrarse bien, contento y en la línea esperada. “Eso, sí, a vuelta rápida no estamos mal, pero, en ritmo de carrera, aún tengo mis dudas y, desde luego, no estoy ni tan cómodo ni tan rápido como Marco, pero aún queda un entrenamiento, antes de la importantísima ‘quali’, para pulir detalles”.

“Misano no es de mis favoritos, cierto, pero ha llegado ya un momento del campeonato donde hay que intentar que nadie te note con dudas en la pista y, desde luego, no hay que descubrir tus puntos rojos”, señala Márquez, que se niega a descartarse para todo “sobre todo si mañana consigo meterme en primera fila de la parrilla, cosa que, a la velocidad que hemos ido todos, no será fácil”.

Marc Márquez (Ducati) observa el monitor de tiempos, hoy, en Misano, junto a Marco Rigamonti, su ingeniero de pista. / ALEJANDRO CERESUELA

El nueve veces campeón del mundo reconoció que ‘Bezz’ es un tremendo rival “pues está demostrando que él y la Aprilia van bien, desde el primer día, en cualquier trazado, tengan muchas o pocas curvas”. En ese sentido, el líder de Ducati no cree que tenga ventaja alguna sobre el italiano por el hecho de que no tenga experiencia en pelear por el título.

“Yo creo que el hecho de que, tanto yo como Jorge (Martín, líder del Mundial) hayamos peleado ya varias veces por el título, no nos da ventaja alguna. ¿Sabes cuál es la ventaja?”, cuestiona Márquez al aire, “la velocidad, cuando tienes velocidad parece que seas un gran gestor de situaciones difíciles y, no, no, la velocidad te ayuda a resolver todos los problemas”.

Una cosa está clara, Márquez, el campeón, no cree que esto, como empiezan a opinar muchos, sea cosa de dos, como él dice “de Marc y Marco, de Marco y Marc”. Porque el mayor de los Márquez Alentá cree que el campeonato será cosa de cuatro o cinco pilotos como poco. “Por ejemplo, parece que olvidáis que el líder, de momento, es ‘Martinator’, que ha sido campeón y subcampeón del mundo; está Di Giannantonio, que no ha bajado la guardia en todo el año y está solo a 48 puntos del líder; ya ni te cuento Pedro (Acosta) y, por descontado, está Àlex, que una vez superadas las lesiones de Barcelona, está ya para ganar carreras y, hoy, por ejemplo, ha acabado tercero, pegadito a Marco y a mí”.

“No tengo en la cabeza ser árbitro de nada, lo único en lo que estoy pensando es en ganar un gran premio antes de abandonar el equipo Gresini, donde tanto he disfrutado”. Àlex Márquez — Subcampeón del mundo de MotoGP y piloto del 'team' Gresini

Márquez considera que en esta última parte del campeonato, cuando aún restan nueve fines de semana, 18 carreras y 333 puntos en juego, no se puede fallar. “Hay tanto competencia y, sobre todo, tantas motos oficiales ganadoras y pilotos con posibilidades de éxito al más alto nivel, que si te descuidas, acabas séptimo, cosa que no ocurría el pasado año cuando, incluso con un descuido, podías subirte al podio”.

Bezzecchi y Àlex, su hermano, los rivales más directos del campeón al menos hoy en las dos primeras sesiones de Misano, creen, en efecto, que esto aún es muy largo y, sobre todo, con muchos pilotos hambrientos. “Yo me siento bien, pero el excesivo agarre que hay en este circuito hace que la moto se mueva mucho y el cuerpo, especialmente mi tobillo izquierdo que aún no está del todo recuperado, me fastidia un poco”, comentó ‘Bezz’, que reconoció que “para ser viernes, lograr el mejor crono no está nada mal”.

Noticias relacionadas

El hermanísimo, el ‘Pistolas’, apareció con la sonrisa de la familia Márquez Alentá. Normal pues, tras superar (“bueno, bueno, aún duele”) su tremendo accidente de Barcelona, ha estado pegadito a los dos grandes favoritos durante toda la jornada. “No tengo en la cabeza ser árbitro de nada, lo único en lo que estoy pensando es en ganar un gran premio antes de abandonar el equipo Gresini, donde tanto he disfrutado”, comentó el pequeño de los Márquez Alentá al ser preguntado si, a la velocidad que compite, puede restar punto a unos y otros. “Ya lo he hecho, incluso le he quitado puntos a Marc y a todos los demás, pero, insisto, yo, como todos, voy a la mía”.