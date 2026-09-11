Primer 'match ball' para Carlos Corberán

El Sevilla FC y el Valencia CF abren esta noche en el Sánchez Pizjuán (21 horas - Dazn) la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 con un partido que enfrentará a dos equipos que han comenzado el campeonato con dinámicas muy diferentes. Los sevillistas llegan a la cita instalados en la zona alta de la clasificación, mientras que el Valencia necesita reaccionar después de un complicado arranque de temporada que le mantiene en la última posición.

Y el encuentro viene marcado por la delicada situación de Carlos Corberán en el banquillo blanquinegro. El técnico afronta el primer match ball de los tres partidos antes del parón donde se juega su futuro. Pese a que su cargo pende de un hilo, el entrenador valencianista aseguró en la previa encontrarse “entero, con ilusión y con ganas” y descartó cualquier posibilidad de dar un paso al lado pese a la presión generada por los últimos resultados.

De hecho, preguntado por aquellas palabras de Rubén Baraja sobre la voluntad de “hundirse con el barco”, Corberán dejó clara su postura y descartó cualquier dimisión. Su intención, afirmó, es “dejarse la vida y darle al Valencia todo lo que pueda darle”. El técnico considera que la única vía para cambiar la dinámica pasa por recuperar la confianza y elevar el nivel de exigencia. “Hay que tener confianza y exigencia para ganar un partido. Si doy lo mejor de mí, existe la posibilidad de conseguirlo”, afirmó. Corberán también mostró comprensión hacia el malestar de la grada después de los últimos resultados. “Entiendo que la afición esté irritada cuando su equipo no gana partidos”, concluyó.

La primera parte del Valencia CF - FC Barcelona en Mestalla, en imágenes / Fernando Bustamante

Preguntado directamente por su futuro y por la posibilidad de ser destituido en caso de una derrota en Sevilla, Corberán evitó entrar en escenarios hipotéticos. “Me centro en lo que depende de mí. Podemos competir y podemos ganar”, afirmó. El técnico recordó además las circunstancias en las que asumió el cargo. “Llegué en una de las situaciones históricas más complicadas y me centré en el objetivo que se me encomendó”, señaló antes de reivindicar la evolución del equipo durante la pasada campaña.

Corberán destacó que el Valencia perdió futbolistas importantes como Mamardashvili, Mosquera o Barrenechea y reconoció que el equipo no compitió bien durante la primera parte del pasado curso. Sin embargo, puso en valor la reacción posterior. “En la segunda, con Guido y Sadiq, el equipo compitió e hicimos una gran segunda vuelta a nivel numérico, la más alta de los últimos seis años”, aseguró.

El entrenador sí admitió que el inicio de la actual temporada no ha estado a la altura de las expectativas. Corberán aludió a un calendario exigente y a la acumulación de partidos en una semana antes de detenerse en la contundente derrota frente al Barcelona. “No hemos iniciado bien, con un calendario exigente y tres partidos en una semana. Luego llegó una derrota dura y abultada ante el Barça, que también golea a otros rivales, pero nosotros no dimos lo que podemos dar”, reconoció. Corberán asumió plenamente su responsabilidad por la situación deportiva. “Toda la culpa es del entrenador”, sentenció.

Carlos Corberán antes de la rueda de prensa / Francisco Calabuig

Defensa del vestuario

Uno de los asuntos que más incomodidad ha generado desde la temporada pasada es la posible fractura entre el técnico y sus jugadores. Corberán rechazó esa interpretación y fue contundente cuando se le preguntó por su relación con el vestuario. “Hay que preguntar a los jugadores que se supone que me odian”, respondió. El técnico explicó que su percepción diaria es muy diferente: “Veo al equipo entrenar y trabajar para revertir esta situación. Veo una plantilla competitiva”. Corberán cargó además contra determinadas interpretaciones externas sobre el estado del grupo. “Las opiniones de fuera son sesgadas. Cuando se repite una mentira muchas veces parece que sea verdad”, afirmó.

La confianza del club y la obligación de ganar

Sobre el respaldo de la entidad ante un Valencia colista, Corberán aseguró no haber percibido cambios respecto a semanas anteriores. “La confianza del club es la misma que hace semanas o meses. La confianza y mis ganas son las mismas”, manifestó. El entrenador, no obstante, es consciente de que en el fútbol los resultados terminan marcando la continuidad de cualquier proyecto. “Dependemos de los resultados y de ganar partidos. No dejo de asumir mi responsabilidad y hay que seguir consiguiendo victorias”, sostuvo.

Contraste de dinámicas

En cuanto al partido, el Sevilla ha iniciado este curso con una estabilidad que no se le recordaba en las anteriores campañas y, de la mano de Luis García Plaza, ha sumado siete de doce puntos posibles. Por su parte, el Valencia es colista con un solo punto, un gol a favor y nueve en contra. Para esta cita, el técnico Luis García Plaza sólo tiene dos bajas en su plantilla, la del central senegalés Arouna Sangante y la del extremo suizo Rubén Vargas, y en esta ocasión ha incluido en la lista al central brasileño Marcao Teixeira, recuperado de sus mermas físicas aunque aún no al cien por cien según el propio entrenador.

Elliot, en el partido ante el Barça del pasado fin de semana / Eduardo Ripoll / LEV

El Valencia, por contra, contará con hasta ocho bajas. Mouctar Diakhaby ha sido el último en caer lesionado y se suma a las ausencias de Luis Rioja, Sadiq Umar, Guido Rodríguez (que ha viajado con el grupo pero sin el altal médica) y Dimitri Foulquier. De la pasada temporada, siguen lesionados José Copete, Diego López y Sergi Canós. En cambio, recupera a Justin de Haas, aunque se encuentra entre algodones.

En este sentido, Corberán podría volver a una línea de cuatro defensas en la que podría regresar el capitán Gayà, tras salir del once inicial en las últimas jornadas, mientras que Otorbi repetiría titularidad y Harvey Elliott podría ser la sorpresa en la formación inicial.

Alineaciones probables:

Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Kochorashvili, Agoumé, Guridi; Miguel Ángel Sierra, Ejuke; y Robbie Ure.

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Valencia: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Pepelu, Gayà; Otorbi, Ugrinic, Guerra, Sato, Elliot y Danjuma.