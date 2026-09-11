Un punto y un gol en cinco partidos: el Valencia CF se hunde como colista

El Valencia CF ha convertido un mal comienzo de temporada en una crisis que se acrecienta en apenas cinco jornadas tras la derrota por 1-0 ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Un punto de 15 posibles, un solo gol marcado y diez encajados resumen un arranque que deja al equipo de Carlos Corberán en el fondo de la clasificación y, sobre todo, con preocupantes síntomas futbolísticos, a lo que se añade ser también uno de los equipos que más lesiones musculares tiene tras la retirada de Tárrega, que ser sustituido en el minuto 25. La derrota profundizó en una herida que ya es hondísima después del 0-5 sufrido frente al Barcelona en Mestalla.

Sevilla - Valencia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los números

Los números son demoledores porque el Valencia arrancó con un empate sin goles ante el Celta, perdió después en Mestalla frente al Betis (0-1), cayó en Riazor ante el Deportivo (3-1), fue arrollado por el Barcelona (0-5) y regresó de Sevilla con otra derrota (1-0). Cuatro derrotas y un empate. Cuatro partidos sin marcar de cinco disputados.

El problema más evidente está en ataque. El Valencia apenas amenaza a sus rivales y tiene enormes dificultades para transformar la posesión o las transiciones en ocasiones claras, agarrándose a la titularidad de David Otorbi como mayor revulsivo tras mostrarse como un extremo rápido, vertical y atrevido.

Sin seguridad

El Valencia tampoco transmite seguridad atrás. Los diez tantos encajados evidencian un equipo vulnerable y la goleada del Barcelona dejó al descubierto muchas de sus carencias. Frente al Sevilla hubo una mejoría defensiva respecto a aquel desastre, pero fue insuficiente. Cuando el empate parecía al alcance de la mano, Juan Iglesias marcó en el minuto 84 y volvió a dejar al Valencia sin recompensa.

Sevilla - Valencia. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La preocupación aumenta porque tampoco aparece una identidad reconocible. Al equipo le cuesta mandar, le cuesta crear y, cuando tiene que resistir, termina concediendo. La acumulación de bajas ofrece contexto y condiciona las decisiones del entrenador, pero no explica por sí sola unos registros tan pobres.

Corberán

Y ahí aparece inevitablemente la figura de Carlos Corberán, seriamente cuestionado después de uno de los peores arranques ligueros del Valencia y consciente de que los próximos encuentros podían resultar decisivos para recuperar crédito. La derrota en el Sánchez-Pizjuán aumenta todavía más la presión sobre su figura y sobre si tendría que dimitir.

La clasificación preocupa, pero quizá lo haga todavía más la sensación que transmite el equipo. Cinco jornadas son pocas para dictar sentencia sobre una temporada, pero suficientes para encender todas las alarmas. El Valencia necesita ganar, pero antes necesita volver a parecer un equipo capaz de hacerlo.

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Porque un punto y un gol después de cinco partidos ya no son únicamente una estadística negativa. Son el reflejo de un Valencia sin pegada, sin confianza y obligado a reaccionar para no alargar la agonía. Veremos.