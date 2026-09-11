El Valencia CF de Corberán es insostenible: Rodri tenía razón

El Valencia CF de Carlos Corberán es insostenible. El equipo cayó derrotado (1-0) contra el peor Sevilla de los últimos años y vuelve a casa más colista que nunca con solo un punto de quince posibles. El entrenador, que ha perdido la condición de intocable por primera vez desde su llegada al banquillo, no es capaz de encontrar soluciones. Sus números son de descenso: solo un gol a favor en cinco jornadas y la friolera de diez en contra. Ni con defensa de cuatro ni con defensa de cinco. El equipo fue una drama tanto en la salida de balón como a balón parado defensivo. Faltó calidad, alma y una identidad de juego. Faltó todo. Los de Luis García Plaza hicieron más méritos para ganar y se llevaron la victoria gracias a un gol de cabeza de Iglesias a la salida de una falta botada por Kochorashvili. ¿Hasta cuándo?

La primera media hora de tuvo de todo menos fútbol. El Valencia arrancó con imprecisiones y pérdidas por dentro en la salida de balón y con susto por una acción dentro del área de Gayà sobre Stassin en la que el Pizjuán reclamó penalti. Por suerte, Mateo Busquets y el VAR no vieron ninguna infracción del capitán. El primer golpe se lo llevó el Valencia en forma de lesión. César Tárrega se vio obligado a abandonar el terreno de juego con problemas en el muslo derecho. Otro jugador más a la enfermería y otro motivo más para empezar a cuestionar la preparación física del equipo. Nada funciona en este Valencia. Ante la falta de centrales del primer equipo, Corberán echó mano de Iker Córdoba. El canterano asumió la responsabilidad de cerrar atrás con Pepelu y fue clave con varias acciones defensivas de mérito.

El problema es que al Valencia no le duraba el balón. No daba ni tres pases seguidos. Dieng y Ugrinic eran incapaces de mandar en el centro del campo y Javi Guerra no aparecía. La única vez que lo hizo fue al filo del descanso con un pase interior a Danjuma en un mano mano fallado por el neerlandés invalidado por fuera de juego. Hubo que esperar hasta el añadido para ver la primera y única ocasión clara. Javi Guerra no estuvo contundente la hora de despejar el balón, Felix Correia le ganó la partida e Isaac Romero la empaló en el segundo palo a las nubes por suerte para el conjunto blanquinegro. Ni uno ni otro equipo fuera capacess de generar peligro en las áreas en un partido placentero para Dimitrievski y Vlachodimos. Fue una primera parte insulsa de cero a cero insoportable para el espectador neutral.

Corberán no hizo ningún movimiento en el descanso. Tampoco sus jugadores en las dos primeras acciones a balón parado del Sevilla. Kike Salas y Stassin remataron con comodidad dos saques de esquina a las primeras de cambio. El primero fue a las manos de Dimitrievski. El segundo, directamente al palo. El Valencia jugaba con fuego incapaz de defender y atacar. A medida que pasaban los minutos el equipo transmitía más nervios y menos seguridad. El partido cada vez pintaba más feo con otro aviso serio de Fofana detenido por Dimitrievski. Corberán movía ficha obligado con la entrada al campo de Elliott y Maffeo en busca de una reacción que nunca llegaba. El equipo no tenia calidad ni argumentos para generar juego. Ni siquiera para pasar del centro del campo.

César Tárrega en el banquillo / DAZN

La tuvo Otorbi

Hubo que esperar hasta el minuto 77 para ver la primera ocasión del Valencia en un balón largo de Javi Guerra a Otorbi que estrelló en el palo. El canterano volvió a demostrar que ahora mismo es la mejor y casi única arma de ataque útil. El equipo perdonó y el Sevilla lo aprovechó en la siguiente jugada en otro acción a balón parado. Kochorashvili botó el balón desde el costado izquierdo, Gayà rompió el fuera de juego e Iglesias remató de cabeza a la red tras una extraña estirada de Dimitrievski. Se veía venir. Corberán sacó a la despesperada a Hugo Duro y Jesús Vázquez, pero ya era tarde.

Ficha técnica

1 - Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Miguel Sierra (Ejuke, min. 63), Fofana (Kochorashvili, min. 67), Agoumé, Félix Correia (Julio Díaz, min. 83); Isaac Romero (Robbie Ure, min. 63) y Stassin (Guridi, min. 83).

0 - Valencia: Dimitrievski; Arnau (Maffeo, min. 62), Tárrega (Córdoba, min. 24), Pepelu, Gayà (Jesús Vázquez, min. 82); Otorbi, Ugrinic, Dieng, Javi Guerra (Hugo Duro, min. 82); Ryunosuke Sato (Elliott, min. 62) y Danjuma.

Gol: 1-0, min. 81: Juan Iglesias.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear). Amonestó a los visitantes Sato (min. 27) y Maffeo (min. 89), y al local Ejuke (min. 67).

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