Borkowska lidera un potente juego interior taronja (82-72)

Poco se va a parecer el Valencia Basket de este sábado al que se verá durante la temporada, al menos en lo que a jugadoras se refiere por la ausencia de hasta ocho integrantes del primer equipo, pero de momento, el nuevo Valencia Basket de Javi Torralba ya ha dejado muestras de su estilo, con un potente juego interior, mucha movilidad, intensidad y velocidad en la pista. Eso sí, fueron Kamila Borkowska, Alisia Jenkins y María Araújo quienes marcaron la diferencia en un partido en el que brillaron también alguna de las jóvenes del equipo de LF Challenge, como Marina Bleda, hasta llegar al definitivo 82-72.

Isa Hernández, la flamante subcampeona del mundo U17 e integrante del quinteto ideal del campeonato, salia de inicio junto a Leti Romero, Kendra Chery, Alisia Jenkins y Borkowska, quienes completaban el primer quinteto de la pretemporada.

La intensidad defensiva taronja marcaba el inicio del partido, hasta el punto de que el Esudiantes tardaría en anotar casi cuatro minutos. Mientras, el poderío interior taronja empezaba a hacer daño a la defensa rival, especialmente con una Kamila Borkowska que imponía sus 2,01 para sumar los ocho primeros puntos de las locales.

Javi Torralba da indicaciones a Alisia Jenkins. / Edi Ripoll

El Estudiantes reaccionaba liderado por Gisela Sánchez y Coper, pero el acierto exterior de dos de las jugadoras del Challenge, Dávila y Bleda, permitía abrir de nuevo brecha tras dos triples consecutivos, para poner el 18-10. BorKowska, infalible desde el tiro libre cerraba un parcial de 8-0, aunque dos acciones consecutivas de Gisela recortaban la diferencia hasta un 20-14.

Duelo de parciales

Javi Torralba, muy comunicativo desde la banda, movía el banquillo dando minutos a todas las canteranas y una de ellas, Nene Aidara, sumaba cinco puntos consecutivos tras una primera acción de Araújo.

Las taronja ponían el +11 en el marcador (27-16), pero la diferencia se esfumaba en un visto y no visto en unos minutos de imprecisiones y pérdidas, que el Estudiantes aprovechó para iguala el duelo a 3 minutos del final.

Acción del Valencia Basket - Movistar Estudiantes disputado en Paterna. / Edu Ripoll

El trabajo de Jenkins bajo el aro y el acierto desde el 6,75 de Chery y Bleda permtían al Valencia Basket irse al descanso recuperando la mayor renta que llegaron a tener, con un 40-29 que hacía justicia a lo visto hasta el momento.

La superioridad en el rebote (26-14) y en el tiro exterior (45%-14%) permitían a las locales irse a vestuarios con una cómoda renta.

Poderío interior taronja

Borkowska, igual que al inicio del partido, abría la segunda parte anotando en la pintura. Estudiantes reaccionaba rápido con un nuevo triple de Gisela y una canasta de Féquiere, pero Araújo empezaba a ver aro con facilidad y las taronja lograban mantener una diferencia cómoda.

Eso sí, el partido entraba en un intercambio de canastas y las de Torralba dependía en exceso de su poderío interior, con una Alisia Jenkins que mostraba también su garra bajo el aro y su buen tiro.

Solo en los últimos instantes del tercer cuarto y con 56-50 en el marcador, llegaba de nuevo el acierto desde el triple, con dos consecutivos de Leticia Romero y Borkowska, éste último sobre la bocina.

Útimo cuarto

Las de Isaac Fernández no bajaban los brazos pese a llegar a los últimos diez minutos con un 62-52 y con un rápido parcial de 0-6 se metían de nuevo en el partido. Nestor y Osma, aprovechando bien las transiciones, reducían diferencias y aunque llegaron a ponerse a dos tras una acción de Gisela, dos acciones de Chery devolvían cierto margen a las locales.

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De nuevo la superioridad taronja en la pintura se imponía en el momento más delicado del partido, con Jenkins, Borkowska y Araújo rematando el triunfo con un claro 82-72. Una prueba superada con nota y más teniendo en cuenta que faltaban ocho jugadoras del primer equipo.