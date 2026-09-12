España se ahogó en la orilla ante Estados Unidos y peleará por el bronce

España dio la cara, confirmó que tiene talento para ganar a cualquier equipo, pero se quedó muy cerca de meterse en la final (66-76). Sin embargo, se le hizo largo el último cuarto y se quedó a las puertas de la final. España compitió como se esperaba ante la profundidad de banquillo estadounidense, que se mostró muy agresiva en defensa y a la que se le permitió mucho en defensa, Ahora se jugarán el bronce que llega lanzada, pero a la que ganaron en la fase de grupos por 30 puntos, más allá de que sean las anfitrionas.

Las de Méndez compitieron en el primer parcial, que solo perdieron por tres, refugiándose en una buena defensa y un poderío en la pintura, además del acierto de una Iyana Martín que terminó liderando a España en anotación con 17 puntos, pese a sus 20 años. España puso todo lo que tenía en defensa, hasta el punto de llegar igualadas al último cuarto. Después de ceder en el primer cuarto igualaron el segundo con un parcial de (18-18) y ganaron el tercero (21-18).

Llamó especialmente la permisividad arbitral con la defensa estadounidense, que lanzaron 35 tiros libres por solo once las españolas. Las de Méndez intentaron hacerse fuertes en la zona con Awa Fam (9 puntos), Carrera (6) y Gustafson (6), pero Breanna Stewart (16 puntos y 6 rebotes) mostró su liderato acompañada en la pintura por Aliyah Boston. Pese a que Caitlin Clark solo anotó un punto y Angel Reese, cinco, las estadounidenses siguieron tirando de su fondo de banquillo para mantener a raya a las españolas.

El cuarto final decidió el pase

Pero fue en el cuarto final, en el que España solo anotó dos puntos en los cinco primeros minutos y ocho en el total del cuarto, donde las de Méndez se dejaron el pase a la final. Las yankees se hicieron fuertes en la zona con una defensa intensa que contó con la connivencia de los árbitros y el final se rompió a favor de las americanas, que pelearán por el oro este domingo. España dio la cara, mostró su competitividad y terminó ofreciendo una buena cara que la hace llegar a la lucha por el bronce con una buena sensación. Iyana Martín, una de las líderes del equipo español, dejaba claras las buenas sensaciones ante la final por el bronce que jugarán ante una Alemania a la que doblegaron en la fase de grupos por 30 puntos: "Da rabia estoy inmesamente orgullosa de este equipo, nos hemos vaciado, lo hemos intentado por lo civil y lo criminal y lo hemos defendido hasta el final. No voy a hablar de los árbitros, pero cualquiera que haya visto el partido que opine lo que tenga que opinar. Las hemos llevado hasta el límite y han sentido el miedo. Es una buena presentación de cara a próximos torneos y ahora a pelear por la medalla que plasmaría el trabajo que hemos hecho. A dejarnos todo en el último partido".

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Este domingo a las 16:30 las de Méndez tratarán de culminar el objetivo que se pusieron al llegar al Mundial: colgarse una medalla. Estados Unidos ya sabe que en los próximos mundiales tiene una rival complicado a la que doblegar y España sabe que tiene una selección para soñar. Esta vez murió en la orilla, pero la meta era competir ante las yankees y pelear por la medalla, fuera el color que fuera. Este domingo toca culminar la misión.