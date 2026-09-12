Felip Bens, ante la visita del Barça a Orriols: "Somos el Levante. Y no entendemos de imposibles"

El Levante recibe este domingo en Orriols "el superlativo Barça", tal como reconoce Felip Bens en su nuevo videoanálisis. El escritor señala la buena marcha del conjunto de Hansi Flick: "campeones de Liga y Supercopa, con jugadores que han ganado el mundial y han empezado el curso arrasando".

Bens destaca el Barça es "más que calidad individual, que también". El periodista apunta a la Masía y "a filosofía de club. Es la herencia de Cruyff, como jugador y como entrenador, el hombre que cambió la historia del Barça para siempre. Y diría que, incluso, la del fútbol. Su influencia continúa omnipresente. Siempre moderna. Y no solo en el Camp Nou".

En este sentido, el periodista recuerda que Cruyff jugó en el Levante. "Los niños de aquel inicio de los años 80 no olvidaremos nunca las mariposas en el estómago cuando merodeaba el área rival".

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En todo caso, Bens se pregunta si se puede ganar en el Barça más intratable y voraz. "Somos el Levante. Y no entendemos de imposibles", sentencia.