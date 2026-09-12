Luís Castro: "El partido empieza cero a cero, once contra once"

Luís Castro afronta la visita del Barcelona al Ciutat de València desde la ambición y sin complejos. El entrenador del Levante UD reconoce la enorme dificultad que entraña enfrentarse al conjunto azulgrana, pero no contempla otro planteamiento que salir a competir por los tres puntos.

"Tenemos que estar en nuestra mejor versión, jugamos la misma liga que ellos y tenemos que estar en una concentración máxima, al mejor nivel y tenemos que intentarles hacer daño donde lo puedes hacer. El partido empieza cero a cero, once contra once", explicó Castro en la rueda de prensa previa al encuentro.

El entrenador granota es consciente de que el Barcelona obligará al Levante a mantener una atención máxima durante los 90 minutos. El objetivo será limitar las virtudes de un equipo que llega en un gran momento y que ha demostrado su capacidad tanto en LaLiga como en la Champions.

"Tenemos que estar concentrados y atentos. Si quieres ganar hay que intentar quitar el máximo de potencial del adversario", señaló Castro, que considera que todos los rivales presentan dificultades diferentes, pero que el trabajo semanal del Levante no cambia radicalmente en función del oponente.

El preparador portugués tampoco quiere que el potencial ofensivo del Barcelona provoque que su equipo renuncie a sus propias armas.

"Nos preparamos todos los partidos para ganar"

Castro no quiere hablar de un partido en el que el Levante tenga únicamente que resistir. El objetivo es mucho más ambicioso. "Nos preparamos todos los partidos para ganar. No hay partidos fáciles en LaLiga y el Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo, pero jugamos el partido para ganar", afirmó.

Una declaración de intenciones que resume el mensaje trasladado al vestuario antes de una de las jornadas más exigentes del campeonato. El técnico granota considera que jugar en casa puede equilibrar parte de la diferencia de potencial entre ambos conjuntos.

La grada será, de hecho, uno de los elementos que Castro considera determinantes. El entrenador destaca la respuesta que está teniendo la afición durante este inicio de temporada y espera que el ambiente del Ciutat ayude al equipo especialmente cuando lleguen los momentos de mayor dominio azulgrana.

"La afición está siempre con nosotros, hemos jugado con uno más y eso nos da fuerza. Vamos a sufrir seguro en momentos, pero si somos más de 20.000 sufriendo es mejor que sufrir solo los once del campo y los del banquillo y el cuerpo técnico. Aquí somos más fuertes", afirmó.

Sin pensar en los partidos posteriores

El Levante afrontará una semana cargada de compromisos, pero Castro no contempla reservar esfuerzos ante el Barcelona pensando en los siguientes encuentros. El técnico entiende que intentar gestionar el calendario antes de tiempo puede acabar perjudicando al equipo. "Tenemos que pensar en este partido porque si piensas en los otros ni ganas este y tal vez ni ganas los otros", recalcó.

Dos bajas y máxima prudencia con Etta Eyong

En cuanto al estado de la plantilla, Castro confirmó que Primo y Etta Eyong son los únicos jugadores que no estarán disponibles, los mismos que ya se perdieron el último encuentro.

El entrenador explicó que el caso de Etta Eyong se está gestionando sin precipitar su regreso. "El departamento médico está trabajando con Etta y nosotros no acortamos plazos porque no queremos que recaiga. Los plazos dependen de cada uno", apuntó.

Castro también valoró la evolución de los nuevos jugadores y el rendimiento que están ofreciendo las incorporaciones que han ido ganándose un espacio en el equipo. Para el portugués, más que diferenciar entre futbolistas que ya estaban en la plantilla y recién llegados, lo determinante es el nivel que cada uno demuestra en el día a día.

Ante el Barcelona, el técnico volverá a exigir esa competitividad. No habrá concesiones por el nombre del rival ni por el calendario posterior. Castro quiere un Levante valiente, concentrado y capaz de aprovechar sus oportunidades.