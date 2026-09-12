Trayectorias sorprendentes en Mestalla

El Valencia CF ha establecido un registro negativo en el arranque del actual campeonato al haberse quedado sin marcar un gol en sus tres primeras actuaciones en Mestalla. Nunca había sucedido. En el pasado, los valencianistas han protagonizado todo tipo de inicios en el torneo de la regularidad; desde algunos espléndidos dentro de malas temporadas, o bien, otros pésimos en ejercicios extraordinarios y con final feliz.

La Liga 85-86 es un buen ejemplo. El equipo se mostraba muy firme en casa al principio. Tres triunfos y ocho goles a favor en las tres primeras citas lo atestiguan. La campaña del único descenso a segunda división se inició con un apurado triunfo en casa ante el Valladolid. En el banquillo local debutaba Valdez como entrenador. El gran protagonista sobre el césped fue Sixto Casabona, autor de los dos goles de la remontada, ambos desde el punto de penalti.

Antes del descanso, con 0-1 en el marcador, Sempere detuvo un máximo castigo. En las siguientes jornadas, el Valencia superó al Celta- triplete de Sixto-, y a la Real Sociedad, con autoridad. El resultado fue idéntico en ambos casos, 3-1. El Espanyol se llevó un empate sin goles en el cuarto partido en Mestalla, y en la siguiente actuación, el Zaragoza fue goleado por 4-2. Nadie podía sospechar que aquel equipo acabaría perdiendo la categoría. La mala racha se inició a principios de diciembre con derrota por la mínima ante el Sevilla y un arbitraje desdichado de Pes Pérez. Después, se sucedieron otros resultados adversos y el equipo cayó en barrena.

Un precedente sorprendente y contradictorio, mucho más reciente en el tiempo, es el establecido en la campaña 18-19, cuando el Valencia celebró su Centenario, se clasificó para la Liga de Campeones, alcanzó las semifinales de la Europa League y conquistó la Copa del Rey. Sin embargo, vivió un inicio muy malo en su feudo. Las huestes de Marcelino no ganaron ninguno de los 5 primeros partidos celebrados en casa, al empatarlos todos con el mismo marcador: 1-1, excepto ante el Betis, en un duelo que acabó sin goles. Esas igualadas incluyeron sendos duelos de máxima dificultad, ante el Atlético de Madrid en la jornada inaugural, y el Barcelona.

Todo se complicó todavía más en la 11ª jornada, sexto partido en Mestalla, cuando perdió con el Girona por 0-1. En la siguiente oportunidad llegó el primer triunfo, por 3-0, frente al Rayo. Santi Mina firmó un doblete ante Dimitrievsky, portero de los vallecanos. Gameiro cerró la cuenta. Mestalla asistió poco antes del parón navideño a la segunda victoria en 9 jornadas gracias al milagroso gol de Piccini frente al Huesca en el último minuto del descuento. Posteriormente, se enderezó el rumbo y se alcanzó el éxtasis en la final copera, aunque los números globales en Mestalla fueron muy pobres, con solo 7 triunfos ligueros, por 8 como visitante. En la última jornada se subió al tren de la Champions.

La recordada Liga 70-71, conquistada con Di Stéfano en el banquillo, arrancó con una variada gama de sensaciones. En su presentación, el Valencia goleó por 5-1 a la UD Las Palmas. Una noche arrolladora, plasmada gracias a los tres goles de Ansola y los dos de Poli. Una semana después, el optimismo desapareció tras perder ante el Sevilla por 0-1. En la tercera comparecencia como local, frente a la Real Sociedad, no hubo goles. Un empate a cero pese al dominio aplastante de los valencianistas que, a partir de ese día, ganaron todos los partidos en Mestalla, excepto el empate en la visita del Barcelona, 1-1, con gol de Paquito, capitán local.

El último mejor arranque liguero en casa se remonta a la temporada 77-78, con 7 triunfos consecutivos y 23 goles marcados, una media superior a 3 por partido. La figura de Mario Kempes sobresalía en aquel periodo. Esta marca, sin embargo, no supera la conseguida, en la temporada 66-67, por el Valencia que, bajo la batuta de Mundo, ganó en casa los primeros 9 partidos, entre los que destaca el 3-0 al Barcelona. Aquel equipo terminó por ser campeón en la Copa.

El precedente de Cúper

Antes del cambio de siglo, en el ejercicio 99-00, primera campaña de Héctor Cúper como técnico, el Valencia calcó los números de la presente temporada, con dos derrotas y un empate en las tres primeras actuaciones como local, con el agravante de haber perdido ante oponentes de menor entidad como el Racing y el Alavés, además de ceder un empate con el Valladolid. Una racha negativa misteriosa para un equipo que, al mismo tiempo, despegaba con brío en su debut en la Champions. De no haber sido por ese inicio tan catastrófico, los valencianistas habrían tenido serias opciones de proclamarse campeones. Finalmente, acabaron terceros y disputaron la final de la competición continental.

La última Liga ganada, en 2004, por el Valencia arrancó con un decepcionante empate en Mestalla frente al Valladolid, gracias al gol de Pablo Aimar que evitó el triunfo visitante. Posteriormente, el conjunto adiestrado por Rafa Benítez, encadenó una prolongada serie de victorias que le condujeron al liderato y a ser campeón de invierno con un récord de puntuación.