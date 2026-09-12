Última hora sobre el futuro de Carlos Corberán en el Valencia CF

Carlos Corberán está en el alambre después de la derrota del Valencia CF en el Ramón Sánchez Pizjuán con el que firmó el peor arranque de la historia de la entidad de Mestalla. La continuidad del técnico se debate en Singapur con Ron Gourlay también en el foco mientras el equipo sigue entrenándose con el partido de Vitoria en el horizonte.

Mientras se dirime su futuro, el entrenador valencianista se pasó prácticamente todo el día en la Ciudad Deportiva de Paterna, lugar en el que estaba también Ron Gourlay, preparando el partido contra el Deportivo Alavés.

Se marchó alrededor de las 21:00 horas

Corberán abandonó las instalaciones en su coche cerca de las nueve de la noche sin ningún input ni notificación por parte del club con aparente normalidad después de haber dirigido también la sesión de regeneración por la mañana. Este domingo el equipo vuelve a entrenar a las 10:30 horas de la mañana.

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SEVILLA. 11/09/2026.- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán (i), durante el encuentro correspondiente a la quinta jornada de Laliga EA Sports que disputan este viernes Sevilla y Valencia en el estadio Ramón Sánchez Pizjúan de Sevilla. EFE/ Raúl Caro / RAÚL CARO / EFE

La continuidad de Corberán se decide solo una semana después de que Ron Gourlay defendiera su renovación públicamente en su esperpética rueda de prensa: "Confiamos en que Carlos es la persona adecuada, tiene todo el apoyo. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, que requieren estabilidad y confianza. Ha sido un inicio complicado pero vamos a revertir la situación", decía.