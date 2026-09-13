Adiós de Carlos Corberán al Valencia CF: un técnico víctima de su montaña rusa de resultados

Hay entrenadores cuya trayectoria se explica por una clasificación y otros cuya historia necesita un electrocardiograma. La de Carlos Corberán en el Valencia CF pertenece a la segunda categoría. Desde que aterrizó en Mestalla en la Navidad de 2024, su equipo ha vivido entre precipicios y remontadas, entre primeras partes de temporada que dejan cicatrices y segundas vueltas capaces de cambiar por completo el paisaje.

Corberán llegó al Valencia con una misión (casi) imposible: salvarlo del abismo de la Segunda División. Rubén Baraja había sido destituido el 23 de diciembre de 2024 con el equipo decimonoveno, 12 puntos y únicamente dos victorias en sus últimos 24 encuentros de Liga. Dos días después, el Valencia ejecutaba la cláusula de salida del técnico en el West Bromwich Albion y lo contrataba hasta 2027. En su presentación, el entrenador de Cheste definió el desafío como un reto “apasionante e ilusionante”. El punto de partida era bastante menos romántico. Casi veinte meses después, Corberán abandona el banquillo tras ser renovado hace dos meses hasta 2028. Entre una fecha y otra hay dos grandes remontadas ligueras, una temporada partida literalmente en dos y un inicio de campaña 2026-27 que ha procovado su destitución.

Carlos Corberán, en el baqnuillo tras la disputa del Valencia CF-FC Barcelona. / Eduardo Ripoll

2024-25: 33 puntos para salir del incendio

La segunda vuelta de aquella primera temporada fue el bautismo de fuego del entonces nuevo entrenador. Tomando estrictamente las jornadas 19 a 38, Corberán logró un balance de 34 puntos de 63 posibles: nueve victorias, siete empates y cinco derrotas, con 28 goles a favor y 28 en contra, con una media de 1,62 puntos por encuentro.

No fue una recuperación lineal. Tras la derrota ante el Madrid (1-2) en el encuentro aplazado por la DANA, el empate ante Sevilla y la victoria frente a la Real Sociedad (el Valencia inicio aquel encuentro a siete puntos de la salvación), llegó el 7-1 del Barcelona, y posteriormente el Atlético también se llevó Mestalla con un 0-3. Corberán no construyó la salvación sobre una racha limpia, sino sobre la capacidad de absorber golpes sin regresar al estado de bloqueo en el que había encontrado al equipo.

El partido que cambió la percepción llegó el 5 de abril de 2025 en el Santiago Bernabéu. El Valencia ganó 1-2 al Real Madrid con un gol de Hugo Duro en el minuto 95, consiguió su primera victoria liguera a domicilio de aquella temporada y volvió a vencer en el estadio madridista diecisiete años después. Mamardashvili había detenido además un penalti a Vinícius. La victoria ante el Sevilla, el 3-0 al Getafe y una secuencia en la que los puntos dejaron de ser una excepción consolidaron la remontada. Aquella segunda vuelta fijó el primer gran argumento a favor del técnico: cuando dispuso de tiempo para implantar su trabajo y ordenar al equipo, el Valencia respondió. Pero también plantó, sin que entonces resultara evidente, la semilla de una incógnita que aparecería un año después.

2025-26: cuando el Valencia volvió a poner el freno de mano

La siguiente temporada debía servir para cambiar de verbo. Ya no se trataba de rescatar, sino de construir. Con una pretemporada completa, conocimiento de la plantilla y el crédito acumulado por la salvación, la 2025-26 era la primera campaña verdaderamente de Corberán desde el kilómetro cero.

Y ahí llegó la paradoja. La primera vuelta acabó con 17 puntos en 19 jornadas, fruto de solo tres victorias, ocho empates y ocho derrotas. El equipo marcó 18 goles y recibió 31. Su promedio cayó hasta 0,89 puntos por encuentro, prácticamente la mitad del registrado durante la segunda vuelta anterior.

Los resultados dibujaron un Valencia incapaz de adquirir velocidad de crucero. Hubo un 3-0 al Getafe y un 2-0 al Athletic, pero también noches que abrieron grietas: 6-0 ante el Barcelona, 4-0 en el Bernabéu y 4-1 frente al Celta. A las goleadas se añadieron demasiados empates y derrotas contra rivales ante los que el Valencia necesitaba sumar para mirar hacia arriba.

La jornada 20 volvió a funcionar como una frontera. El Valencia ganó 0-1 en Getafe y comenzó otra reconstrucción en plena competición. La segunda vuelta terminó con 32 puntos: diez victorias, dos empates y siete derrotas, 28 goles marcados y 24 recibidos. En diecinueve partidos, el equipo sumó quince puntos más que en los diecinueve anteriores. Pasó de 0,89 a 1,68 puntos por jornada. De una diferencia de goles de -13 pasó a +4. De ganar tres encuentros en media temporada, a ganar diez en la otra mitad.

Los refuerzos de invierno también ayudaron a modificar el paisaje. Tras ganar 0-2 en Sevilla en marzo, Corberán destacó que los fichajes habían aportado “algo especial”; al hacer balance del curso insistió en la importancia que tuvo ese incremento de capacidad competitiva. Meses después citaría expresamente las incorporaciones de Guido Rodríguez y Sadiq al explicar la diferencia entre las dos mitades de aquella campaña.

La remontada dejó victorias ante Espanyol, Levante, Osasuna, Alavés, Sevilla, Girona y Athletic, antes de un final de campeonato con un 3-4 en el campo de la Real Sociedad, que sirvió para sellar la permanencia, y 3-1 al Barcelona en Mestalla, con la remota posibilidad de volver a Europa. Aquella victoria frente al campeón cerró la Liga con el Valencia noveno y 49 puntos, después de trece triunfos, diez empates y quince derrotas en el global del campeonato.

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2026-27: el principio del fin

El verano debía abrir una etapa distinta. El 6 de julio de 2026, el Valencia amplió el contrato de Corberán hasta 2028. El club explicó que veía en él al entrenador “idóneo” para liderar el crecimiento y construir un proyecto competitivo, consistente y estable. Dos meses después, la palabra estabilidad vuelve a saltar por los aires con la marcha del preparador de Cheste. En cambio, el pésimo arranque liguero con el empate inicial ante el Celta (0-0) y las derrotas contra el Betis (0-1), Deportivo (3-1) Barcelona (0-5) y Sevilla han terminado con la etapa de Corberán en el club, con un balance final de 64 partidos en Liga, con 21 victorias, 18 empates y 24 derrotas.