Una afición engañada, un club bajo mínimos

El valencianismo se siente estafado desde hace tiempo. Atrapado en una pesadilla a la que no le ve el final. Motivos le sobran. Berlanga ya lo había advertido en “Bienvenido Mister Marshall”. Aquella magistral alegoría del celuloide ilustra a la perfección la borrachera de triunfalismo que acompañó la llegada de Peter Lim en octubre de 2014. Los más ilusos auguraban que el PSG y el Manchester City iban a morder el polvo ante la irrupción del presunto magnate de Singapur. Los voceros propagandistas del nuevo régimen no cabían en gozo. El equipo iba a despegar hasta alcanzar niveles estratosféricos, los mejores jugadores del mundo iban a recalar en Mestalla, el nuevo estadio se iba a terminar en un santiamén. Una ficción. Demasiadas mentiras. Mintieron a todos, pero no a todos engañaron, solamente a quienes se tragaron las patrañas.

Amadeo Salvo, el principal avalista, el profeta iluminado, el enardecido líder de masas, dejó para la posteridad varias sentencias que, con el paso del tiempo, le dejan en evidencia. Desde su orgullosa afirmación de protagonizar la mayor transacción del fútbol mundial, a la afirmación de que Lim no venía a ganar dinero porque ya tenía mucho. No se tardó mucho en descubrir que el máximo accionista del Valencia iba a la suya, sin importarle nada el Club y la afición. Su falta de transparencia y empatía confirmaba los peores presagios. Al segundo año, el equipo casi se va a segunda. La contratación de Gary Neville pasará a los anales como uno de los mayores esperpentos en la historia de la entidad.

Pérdidas acumuladas de 2014-2025 / H.Gimeno

El oasis Marcelino-Mateu

Vista su acusada torpeza e incapacidad para la gestión, Meriton decidió confiar en profesionales de acreditada solvencia y se apartó. Mateu Alemany y Marcelino se encargaron de devolver la alegría y de relanzar la entidad. Un oasis entre tanta miseria. Dos años extraordinarios de crecimiento y éxitos. Tanta felicidad no era admisible, así que, en un abuso de poder y de impunidad, destituyeron a quienes habían obrado el prodigio de situar al Valencia en el lugar que se merece. A partir de ahí, cuesta abajo y sin frenos. El club de Mestalla se ha ido devaluando a la carrera, y al mismo tiempo, ha ido desapareciendo progresivamente de los lugares de privilegio que ocupaba en las clasificaciones históricas. Su reputación está bajo mínimos. En 4 de los últimos ejercicios ha visto seriamente amenazada su continuidad en primera división, ha coqueteado con el descenso y ha pulverizado todos los registros negativos. El legado de Meriton incluye números vergonzosos, los peores de la más que centenaria existencia, para el cuarto club de la Liga con mayor presencia en la máxima categoría.