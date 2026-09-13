Braulio Vázquez: de gestionar un Valencia de Champions sin estrellas a tener que salvarlo

Braulio Vázquez vuelve al Valencia CF trece años después. El club ha hecho oficial este domingo la contratación del pontevedrés, de 54 años, como nuevo director deportivo y le entrega el mando de la nueva estructura deportiva de la entidad tras despedir a Ron Gourlay. Para sacarlo de Osasuna, donde tenía contrato hasta 2029, el Valencia abonará los 290.000 euros de su cláusula de rescisión, según ha confirmado el propio club navarro. José Antonio Prieto ‘Cata’, su mano derecha durante los últimos años, ocupará su puesto en El Sadar.

El regreso cierra un círculo de casi dos décadas de relación con el Valencia y devuelve a Mestalla a un director deportivo que se marchó cuestionado en 2013, pero que desde entonces ha construido, especialmente en Osasuna, un prestigio notable dentro del fútbol español.

Debut en el Superdepor

Nacido en Pontevedra en marzo de 1972 pero criado futbolísticamente en A Coruña, Braulio ingresó con 14 años en las categorías inferiores del Deportivo. Fue delantero y llegó al primer equipo en pleno ‘Superdépor’. John Benjamin Toshack le hizo debutar en Primera División el 8 de octubre de 1995 ante el Racing de Santander en Riazor. Apenas disputó dos encuentros ligueros con un equipo en el que convivían jugadores como Bebeto, Mauro Silva, Fran, Manjarín o Txiki Begiristain, una competencia que terminó cerrándole el camino.

Su carrera continuó lejos de los focos. Se marchó al Farense portugués, donde permaneció dos temporadas y llegó a disputar competición europea, y posteriormente regresó a España para jugar en el Mérida. Después pasó por clubes como Castellón, Zamora, Novelda, de nuevo Mérida, Lugo y Bergantiños. Su recorrido fue, en buena medida, el de un futbolista de categorías modestas, una experiencia que años después influiría en su manera de rastrear mercados y buscar jugadores fuera de los grandes escaparates. Colgó las botas en 2007.

Reencuentro con Fernando

Su primera experiencia desde el banquillo llegó en el Soneira gallego durante la temporada 2007-08. Posteriormente se comprometió con el Laracha, pero ni siquiera llegó a iniciar la competición oficial. En el verano de 2008 apareció Fernando Gómez Colomer, entonces máximo responsable deportivo del Valencia y antiguo compañero suyo en el Castellón. Fernando le ofreció incorporarse a la secretaría técnica valencianista. Braulio entró como ojeador, con especial atención a mercados como el de Europa del Este, dentro de un departamento en el que también figuraban nombres como Miguel Ángel Bossio, Javier Garrido o Manolo Maciá.

Durante dos años trabajó bajo el paraguas de Fernando Gómez hasta que, en junio de 2010, el presidente Manuel Llorente decidió prescindir del histórico futbolista valencianista y suprimir formalmente el puesto de director deportivo. Braulio, que entonces tenía 38 años, fue ascendido a coordinador de la secretaría técnica y pasó a ejercer en la práctica como máximo responsable de la planificación del primer equipo.

Un Valencia sin estrellas

Le tocó gestionar un Valencia condicionado por una situación económica cada vez más asfixiante y obligado a vender a algunas de sus principales figuras. Durante su etapa se marcharon, entre otros, David Villa, David Silva, Juan Mata o Jordi Alba. Pese al progresivo debilitamiento de la plantilla, el Valencia terminó tercero en Liga en 2010-11 y 2011-12, disputó regularmente la Champions y alcanzó las semifinales de la Europa League en 2012. La temporada 2012-13 concluyó en quinta posición.

Su hoja de servicios en Mestalla dejó luces y sombras. Entre las operaciones más rentables o de mayor rendimiento aparecen nombres como Jonas, Roberto Soldado, Diego Alves, Dani Parejo, Sergio Canales, Joao Pereira o Andrés Guardado. Especialmente rentable resultó Jonas, incorporado por una cantidad reducida y convertido posteriormente en uno de los principales goleadores del equipo. También fue Braulio quien apostó por Ernesto Valverde -entrenador actualmente sin equipo- para sustituir a Mauricio Pellegrino en diciembre de 2012, una decisión considerada uno de los principales aciertos de aquella etapa. En el otro lado quedaron inversiones con menor rendimiento, como Víctor Ruiz, Pablo Piatti, Aly Cissokho o Fernando Gago.

Su situación se deterioró con el cambio institucional de 2013. Con Amadeo Salvo ya en la presidencia, el Valencia inició mal la temporada 2013-14 bajo la dirección de Miroslav Djukic después de que Valverde decidiese no continuar pese a que había renovado por una temporada más. Las incorporaciones de Hélder Postiga y Dorlan Pabón para cubrir la salida de Soldado tampoco respondieron a las expectativas y la presión aumentó. El 4 de noviembre de 2013, después de semanas con su futuro en entredicho y pocos días después de una derrota en Mestalla frente al Almería, el Consejo decidió destituirlo. Aquel mismo día se anunció el fichaje del central portugués Rubén Vezo, la última operación de su primera etapa.

Valladolid y Osasuna

Braulio tardó apenas cinco meses en encontrar destino. En abril de 2014 firmó como director deportivo del Real Valladolid, recién descendido y decidido a regresar inmediatamente a Primera. Su etapa en Zorrilla tuvo un balance mucho más irregular. En su primera temporada el equipo terminó quinto y disputó el ‘playoff’ de ascenso, en el que cayó frente a Las Palmas; en la siguiente acabó decimosexto y pasó apuros para mantener la categoría. Durante su último curso volvió a acercarse a la promoción, pero se quedó fuera. El club llegó a renovarle hasta 2019, aunque finalmente ambas partes separaron sus caminos en 2017.

En mayo de 2017 llegó a Osasuna, que acababa de bajar a Segunda. Lo hizo acompañado de ‘Cata’, con quien ya había trabajado en Valladolid. El primer intento de ascenso, con Diego Martínez, terminó sin éxito, pero un año después Braulio apostó por Jagoba Arrasate y comenzó el gran ciclo rojillo de la última década. Osasuna regresó a Primera en 2019 y se asentó en la categoría con un modelo reconocible, estabilidad en el banquillo, protagonismo de Tajonar y fichajes ajustados a las posibilidades económicas del club.

Su gestión dejó operaciones especialmente productivas. Sergio Herrera, su primer fichaje en Pamplona, llegó por unos 300.000 euros y terminó consolidándose como portero de referencia. También funcionaron incorporaciones como Rubén García, Lucas Torró y, sobre todo, Ante Budimir, por el que Osasuna realizó una de las mayores inversiones de su historia y que acabó convirtiéndose en uno de los grandes goleadores históricos de la entidad. A ello se sumó una política firme en las ventas y renovaciones de sus principales activos.

Los resultados terminaron respaldando el proyecto. En los nueve años de Braulio, Osasuna ha logrado un ascenso, seis permanencias holgadas en Primera, el subcampeonato de la Copa del Rey de 2023, la clasificación para la Conference League y otra para la Supercopa de España. El club ha destacado precisamente esos éxitos cuando en marzo de este año decidió renovar a Braulio y a ‘Cata’ hasta junio de 2029. Incluso después de una temporada 2025-26 mucho más complicada, en la que Osasuna tuvo que asegurar la permanencia en la recta final, la confianza institucional en su director deportivo se mantenía intacta.

Padre de Jesús Vázquez

Solo seis meses después de aquella renovación, el Valencia ha llamado de nuevo a su puerta. Osasuna ha confirmado que Braulio ha comaunicado este domingo su decisión de aceptar “un nuevo proyecto profesional” y que el club de Mestalla pagará los 290.000 euros estipulados para liberarlo. Se marcha después de nueve temporadas y con la entidad navarra calificando expresamente su etapa como un “ciclo exitoso”.

Su regreso contiene además una circunstancia poco habitual en el fútbol profesional. Braulio será el director deportivo de un primer equipo en el que milita su propio hijo, Jesús Vázquez, lateral izquierdo formado desde niño en la Academia valencianista. El Valencia ya destacaba esa relación cuando Jesús debutó en LaLiga en Mestalla en 2021, con su padre presenciando el encuentro desde la grada. Ahora los dos compartirán club desde posiciones muy diferentes: uno en el césped y otro como máximo responsable de la construcción de la plantilla.

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Mañana Braulio tiene prevista su rueda de prensa de despedida de Osasuna a las 13.00 horas.