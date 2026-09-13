Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del Valencia CF
El ejecutivo gallego sustituye a Ron Gourlay tras la destitución de la cúpula deportiva del club. Vázquez deja el Osasuna y regresa a Mestalla, donde ya ejerció el mismo cargo entre 2010 y 2013. El Valencia CF pagará su cláusula de rescisión cifrada en 290.000 euros
El Valencia CF ha hecho oficial este domingo la contratación de Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo del Club tras la destitución de Ron Gourlay. El ejecutivo gallego asume el reto de liderar la remodelación de la estructura deportiva del conjunto de Mestalla, que ha firmado, de la mano de Carlos Corberán, su peor arranque liguero de la historia con un empate y cuatro derrotas.
Nacido en Pontevedra en 1972, Vázquez cuenta con una dilatada y contrastada trayectoria en la gestión del fútbol español. Esta incorporación supone su regreso a Mestalla, donde ya ejerció el mismo cargo entre los años 2010 y 2013 tras haber formado parte previamente del área técnica de la entidad blanquinegra.
El gallego recala de nuevo en la capital del Turia procedente del CA Osasuna, club en el que ha permanecido las últimas nueve temporadas como máximo responsable de la parcela deportiva desde su llegada en 2017. El Valencia CF pagará su cláusula de rescisión cifrada en 290.000 euros, según ha informado el equipo rojillo.
Desde la directiva valencianista confían en que su amplia experiencia, su profundo conocimiento del mercado y su trayectoria profesional sean claves para consolidar el nuevo proyecto. El Valencia CF ha confirmado que la fecha para su presentación oficial ante los medios se anunciará en los próximos días.
Braulio Vázquez es padre de Jesús Vázquez, actual lateral izquierdo del Valencia CF.
- Un accidente colapsa la Ronda Nord y obliga a retrasar 15 minutos el inicio de las oposiciones de maestros en València
- Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas
- Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan en Oliva
- ¿Quiénes han sido los invitados a la boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo?
- De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
- Un retraso en tres tribunales de Alicante aplaza dos horas las oposiciones de Infantil en la Comunitat Valenciana
- El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
- Sagunt: El futuro capital chino en la gigafactoría aviva las críticas contra las fotovoltaicas proyectadas en suelo agrícola