Braulio Vázquez, nuevo director deportivo del Valencia CF

El Valencia CF ha hecho oficial este domingo la contratación de Braulio Vázquez como nuevo Director Deportivo del Club tras la destitución de Ron Gourlay. El ejecutivo gallego asume el reto de liderar la remodelación de la estructura deportiva del conjunto de Mestalla, que ha firmado, de la mano de Carlos Corberán, su peor arranque liguero de la historia con un empate y cuatro derrotas.

Nacido en Pontevedra en 1972, Vázquez cuenta con una dilatada y contrastada trayectoria en la gestión del fútbol español. Esta incorporación supone su regreso a Mestalla, donde ya ejerció el mismo cargo entre los años 2010 y 2013 tras haber formado parte previamente del área técnica de la entidad blanquinegra.

El gallego recala de nuevo en la capital del Turia procedente del CA Osasuna, club en el que ha permanecido las últimas nueve temporadas como máximo responsable de la parcela deportiva desde su llegada en 2017. El Valencia CF pagará su cláusula de rescisión cifrada en 290.000 euros, según ha informado el equipo rojillo.

Desde la directiva valencianista confían en que su amplia experiencia, su profundo conocimiento del mercado y su trayectoria profesional sean claves para consolidar el nuevo proyecto. El Valencia CF ha confirmado que la fecha para su presentación oficial ante los medios se anunciará en los próximos días.

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Braulio Vázquez es padre de Jesús Vázquez, actual lateral izquierdo del Valencia CF.