La complicidad de las instituciones

Las instituciones, que tanto se han inmiscuido en la vida del Valencia, han condicionado la toma de decisiones clave que explican el caos actual. Sin embargo, ahora, cuando miles de valencianistas desesperados reclaman su ayuda, se abstienen de intervenir. Ni siquiera responden, la clase política se ha olvidado de las promesas y las soflamas lanzadas durante la campaña electoral y se muestra insensible a las demandas de los aficionados.

Aquel intervencionismo del pasado tuvo una consecuencia directa y fatal: se privó al socio de la toma de decisiones. El ejemplo más sangrante sucedió cuando la Junta General de Accionistas, celebrada en diciembre de 2013, se opuso a la venta de la mayoría accionarial de la entidad, que estaba en manos de la Fundación Valencia CF. No sirvió de nada ese pronunciamiento categórico. La Generalitat- con Alberto Fabra en la presidencia- y Bankia- una entidad financiera nacionalizada- obligaron a que se convocara un concurso para la venta.

Juan Bautista Soler / Juan Carlos Cárdenas / Efe

Y esto no era nuevo. Las instituciones buscaron, en su día, a Juan Soler para contrarrestar la amenaza del regreso de Paco Roig a la presidencia. Sucedió en 2003, antes de que el Valencia protagonizara la mejor temporada de su historia con la conquista de la Liga, la Copa de la UEFFA, y la Supercopa europea. El club de Mestalla fue distinguido como el mejor del mundo. Años después, ya con la entidad a la deriva, se tomó el control a través de la Fundación en una ampliación de capital dirigida desde la Generalitat, en cuya segunda ronda se impidió a los socios de la entidad, entre ellos a la familia Soler que, por entonces, empezaba a pagar la factura de la crisis inmobiliaria. El principio del fin para ellos, que antes habían intentado algunas maniobras a través de terceros que salieron mal. En definitiva, con dinero público, y el aval del IVF, el socio valencianista no pudo participar en esa segunda ronda, después de haber suscrito casi 20 millones en la primera.

Cuando las instituciones procedieron a vender la mayoría accionarial del Valencia a Meriton en 2014, lo hicieron sin adoptar las mínimas garantías. Antes de cometer ese tremendo error, desoyeron un informe demoledor de Mariano Durán, presidente del Colegio de Abogados, que desaconsejaba la transmisión y señalaba con claridad los riesgos de la operación. Aquel contrato, repleto de ambigüedades, sigue siendo un secreto escondido bajo siete llaves. El protectorado de fundaciones, órgano dependiente de la Generalitat, ejerce de custodio. Ni el expediente del magnicidio de JFK se halla tan blindado.

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El camino estaba marcado, querían quitarse el muerto de encima, había que seguir adelante con el proceso. Lim se aprovechó de la coyuntura. Al final, el valencianismo se ha visto empujado a un escenario no deseado que pone en serio riesgo la supervivencia de la entidad, propiciado por sus representantes políticos, que han sido, finalmente, los mejores aliados de Peter Lim. Al final, se ha salido con la suya después de echarles un pulso con la amenaza de no suscribir la candidatura de la ciudad para ser sede del Mundial 2030. Las licencias urbanísticas concedidas en julio de 2024 resolvieron la situación. Todos contentos y el valencianismo desamparado.