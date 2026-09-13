La despedida de Corberán tras su cese: "Me despido de una historia y de un sentimiento"

Carlos Corberán ha roto su silencio tras ser destituido este domingo de forma fulminante como entrenador del Valencia CF, en una jornada de profunda reestructuración institucional que también ha supuesto la salida del CEO de la entidad, Ron Gourlay, y de los miembros de la dirección deportiva. El técnico valenciano ha compartido una emotiva carta abierta en sus redes sociales tras poner fin a una etapa de 629 días y 72 partidos oficiales al frente del banquillo de Mestalla.

En su escrito, el preparador valenciano ha puesto un acento muy especial en la entrega del vestuario durante este periodo convulso. "Hemos vivido juntos momentos difíciles, pero siempre he valorado vuestras ganas de mejorar y de defender el escudo del Valencia", ha remarcado Corberán al dirigirse a sus futbolistas, poniendo en valor el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso del grupo en los momentos más delicados de su gestión.

Asimismo, el ya exentrenador blanquinegro ha calificado a la hinchada valencianista como "el mayor patrimonio que tiene y siempre tendrá este club", subrayando que la exigencia de Mestalla le empujó a dar lo mejor de sí en cada jornada. Corberán también ha tenido palabras de agradecimiento hacia los empleados de la entidad y hacia la propiedad encabezada por el presidente Kiat Lim por darle "la oportunidad de entrenar al equipo de mi tierra".

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"Después de 72 partidos dirigidos, me quedo con todos los buenos momentos vividos. He intentado dar siempre lo mejor de mí y sólo puedo desearle al Valencia CF la mejor de las suertes tanto en el presente como en el futuro", ha concluido el técnico, reafirmando que "el Valencia siempre estará en mi vida" antes de cerrar su despedida con un "Amunt Valencia!".