Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Protesta docentesBoda Ximo PuigCorberánCocaína CulleraOposicionesAlquiler de pisosNueva candidata Fallera Mayor
instagramlinkedin

Valencia CF

El equipo entrena a la espera de que Singapur decida el futuro de Corberán

Todo apunta a que el CEO del Valencia CF también puede ser sustituito en los próximos días

El entrenador del Valencia Carlos Corberán, en el estadio de Mestalla

El entrenador del Valencia Carlos Corberán, en el estadio de Mestalla / Biel Alino / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

La plantilla del primer equipo del Valencia CF acaba de entrenar con total normalidad en la ciudad deportiva de Paterna preparando el partido del martes contra el Alavés de Quique Sánchez Flores. A pesar de que todo indica que Carlos Corberán puede ser destituido en las próximas horas, el equipo mantiene la rutina habitual previa a un partido de Liga.

Un ejemplo de esta normalidad es que el pasado sábado por la noche, el técnico valencianista abandonó la ciudad deportiva pasadas las 21:00 horas preparando la táctica y estrategia de juego del partido del martes en Mendizorroza.

Tal y como ha venido informado este periódico, será Singapur quien decida el futuro del técnico valenciano y del CEO Ron Gourlay, que también podría ser sustituido junto con el entrenador en los próximos días.

De no ser sutituido a lo largo del día de hoy, el técnico tendrá que comparecer mañana en rueda de prensa tras la derrota del viernes frente al Sevilla.

Noticias relacionadas

La continuidad de Corberán

La continuidad de Corberán se decide solo una semana después de que Ron Gourlay defendiera su renovación públicamente en su esperpética rueda de prensa: "Confiamos en que Carlos es la persona adecuada, tiene todo el apoyo. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, que requieren estabilidad y confianza. Ha sido un inicio complicado pero vamos a revertir la situación", decía.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un accidente colapsa la Ronda Nord y obliga a retrasar 15 minutos el inicio de las oposiciones de maestros en València
  2. Cortes de tráfico en València este sábado por la manifestación de docentes: recorrido y calles afectadas
  3. Ximo Puig y Gabriela Bravo se casan en Oliva
  4. ¿Quiénes han sido los invitados a la boda de Ximo Puig y Gabriela Bravo?
  5. De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
  6. Un retraso en tres tribunales de Alicante aplaza dos horas las oposiciones de Infantil en la Comunitat Valenciana
  7. El proveedor de huevos de Mercadona invertirá 200 millones para suprimir las jaulas de todas sus granjas en cuatro años
  8. Sagunt: El futuro capital chino en la gigafactoría aviva las críticas contra las fotovoltaicas proyectadas en suelo agrícola

El equipo entrena a la espera de que Singapur decida el futuro de Corberán

El equipo entrena a la espera de que Singapur decida el futuro de Corberán

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3

David Almansa lidera toda la carrera, pero gana Máximo Quiles por 21 milésimas de segundo en Moto3

Rescatan a un caballo atrapado en un estanque en Cullera

Rescatan a un caballo atrapado en un estanque en Cullera

Sigue en directo la carrera en Misano de Moto2 2026

Sigue en directo la carrera en Misano de Moto2 2026

El PSPV lleva al Constitucional el cierre en falso de la comisión de la dana en Les Corts

El PSPV lleva al Constitucional el cierre en falso de la comisión de la dana en Les Corts

Un bote de gas pimienta en un autobús obliga a hospitalizar a dos mujeres en Valladolid

Un bote de gas pimienta en un autobús obliga a hospitalizar a dos mujeres en Valladolid

Sueca enciende los fogones del Concurso Internacional de Paella

Sueca enciende los fogones del Concurso Internacional de Paella

La australiana Sara Isabelle Ispas gana el concurso internacional de violín de Cullera para jóvenes talentos

La australiana Sara Isabelle Ispas gana el concurso internacional de violín de Cullera para jóvenes talentos
Tracking Pixel Contents