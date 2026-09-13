El equipo entrena a la espera de que Singapur decida el futuro de Corberán

La plantilla del primer equipo del Valencia CF acaba de entrenar con total normalidad en la ciudad deportiva de Paterna preparando el partido del martes contra el Alavés de Quique Sánchez Flores. A pesar de que todo indica que Carlos Corberán puede ser destituido en las próximas horas, el equipo mantiene la rutina habitual previa a un partido de Liga.

Un ejemplo de esta normalidad es que el pasado sábado por la noche, el técnico valencianista abandonó la ciudad deportiva pasadas las 21:00 horas preparando la táctica y estrategia de juego del partido del martes en Mendizorroza.

Tal y como ha venido informado este periódico, será Singapur quien decida el futuro del técnico valenciano y del CEO Ron Gourlay, que también podría ser sustituido junto con el entrenador en los próximos días.

De no ser sutituido a lo largo del día de hoy, el técnico tendrá que comparecer mañana en rueda de prensa tras la derrota del viernes frente al Sevilla.

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La continuidad de Corberán

La continuidad de Corberán se decide solo una semana después de que Ron Gourlay defendiera su renovación públicamente en su esperpética rueda de prensa: "Confiamos en que Carlos es la persona adecuada, tiene todo el apoyo. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, que requieren estabilidad y confianza. Ha sido un inicio complicado pero vamos a revertir la situación", decía.