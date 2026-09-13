Gaspar Romero: “Peter Lim ha abocado al Valencia CF a una deuda perpetua”

Su abuelo fue directivo del Valencia en años difíciles. Gaspar Romero asumió, por entonces, la responsabilidad de la parcela económica en la primera mitad de los años 80. Con Vicente Tormo Alfonso en la presidencia, intentó equilibrar unos números imposibles por culpa de la reforma mundialista de Mestalla, después, dimitió. Su padre, Juan Manuel Romero Bonilla, es un referente en el análisis de la situación financiera por su probado rigor. Socio y accionista, Gaspar Romero Giner analiza sin tapujos la cruda realidad actual.

¿Cómo ve el futuro del Club?

La economía refleja la realidad y anticipa el futuro. Peter Lim es plenamente consciente de lo que está provocando con el Valencia CF. No hay que olvidar sus orígenes en el fútbol, dedicándose a la compraventa de derechos económicos de jugadores. Cuando esta actividad fue prohibida por la FIFA compró un club y desde su llegada ha dedicado el Valencia CF a la compraventa de jugadores, ascendiendo la cifra total entre compras y ventas a 1.172.300.000 €, con sus correspondientes “comisiones por servicios de intermediación” que desde hace cinco temporadas el Valencia CF publica en sus cuentas anuales. Ha convertido en falacia la necesidad de vender jugadores para salvar el presupuesto y rebajar deuda, ya que se han vendido jugadores por importe de 609.400.000 € y se han fichado por importe de 562.900.000 €, un diferencial de apenas 46.500.000 € durante todo el periodo de Meriton, que se ha traducido en un deterioro deportivo y en un incremento de deuda.

¿Cómo cree que acabará todo esto?

Dije en una entrevista publicada en este periódico en mayo de 2021 que Lim no pide un precio por sus acciones, pide un rescate. Son los que nos metieron en este problema los que tienen la solución, sino el jaque acabará en mate.

¿Qué le pareció la asistencia de Kiat Lim al último partido en Mestalla?

Los valencianistas seguimos acudiendo a Mestalla pese a humillaciones y acusaciones de “meninfotisme”, de que la afición ya no es lo que era, o que dejemos Mestalla vacío... cuando son los valencianistas quienes han actuado en todo momento con valor y dignidad. Qué decepción que la Alcaldesa no tome ejemplo de la afición y la acompañe, como sí hacía cuando nos manifestábamos antes de que ganara las elecciones. Desaprovechó la ocasión de demostrar que está al lado de la afición acudiendo al partido para decirle alto y claro a Kiat Lim que el Valencia CF está por encima de cualquier interés particular.

Peter Lim durante su visita al Nou Mestalla / VCF

¿Cree que las instituciones conocen las intenciones de Peter Lim?

Deberían conocerlas, Peter Lim ya dijo en la entrevista al Financial Times de 2021 que sentía compasión por los aficionados y que había decidido proteger los créditos de Meriton ante una eventual quiebra del Club. Además, el contrato de Hong Kong entre Meriton y Peter Lim, que ha sido publicado también en este medio y que nadie ha desmentido, acredita que Meriton adeuda a Peter Lim 253.054.627 € “¿es esta la solvencia de Meriton?” Dicha deuda está garantizada con las acciones del Valencia CF titularidad de Meriton, obligándose a no disminuir su porcentaje en el accionariado del Valencia CF, lo que explica que ante la incapacidad económica de Meriton y la negativa de Peter Lim de aportar capital, haciendo que el club se vea abocado a una deuda perpetua sin importarle el futuro de la entidad.

Todos los indicios apuntan a una situación extremadamente peligrosa.

R-Actualmente, el valor de la plantilla del Valencia CF es el más bajo del siglo XXI. Representa el 4,49% del valor del activo. Donde exclusivamente teníamos un problema de pasivo lo hemos convertido en un problema de activo y pasivo. Es el rendimiento deportivo el que da acceso a los ingresos en el fútbol que son los derechos de televisión y la Champions League. Si analizamos la cuenta de resultados, los ingresos por derechos de televisión y competiciones representan, en este momento y sin Champions League, el 54,55%, mientras que los ingresos por abonados y taquillas representan el 27%, luego es un error histórico no priorizar la potenciación en la plantilla deportiva antes de acometer cualquier otro tipo de inversión.

Ha aludido al papel de las instituciones en el Valencia CF que se escudan en que no pueden intervenir.

Las instituciones no han sido neutrales con el Valencia, y esa falta de neutralidad tiene una consecuencia directa: se ha privado al socio de la toma de decisiones sobre su propio club. La responsabilidad es una consecuencia del poder, y al valencianismo se le privó de todo poder de decisión. Sin embargo, se intenta construir un relato que no es cierto: convirtiendo al socio en responsable de una situación derivada de decisiones que nunca ha tomado. Esto no es nuevo: las instituciones buscaron primero a Soler, después, a través de la Fundación, se hicieron con el control del Club, suscribiendo en segunda ronda la ampliación de capital —con dinero de todos los valencianos y con el aval del IVF, más tarde declarado nulo— sin dejar participar al socio. Al no poder pagar, vendieron esas acciones a Meriton: ningún valencianista ha vendido sus acciones a Meriton. Peter Lim está aquí porque las instituciones a través de la Fundación le vendieron sus acciones. La Fundación actuó como el caballo de Troya en el accionariado del Valencia CF. Cuando vendieron sus acciones a Meriton lo hicieron sin ningún tipo de cautela.

LevanteTV

¿Y la excusa del Mundial de 2030?

Noticias relacionadas

La reforma de Mestalla con motivo del Mundial de 1982 provocó una crisis económica que acabó con el Valencia CF en segunda división y más tarde en la conversión en sociedad anónima deportiva; esta vez, la reanudación de las obras con el pretexto del Mundial de 2030 supondrá no solamente el derribo de Mestalla sino también el derribo del Club, basta con ver los hechos económicos y deportivos. Las instituciones conocen el camino para presionar a un accionista mayoritario, ya lo hicieron con Soler. Ellos nos metieron en el problema y ellos son los que nos deben sacar del problema y a partir de ahí abandonar cualquier interés en el Valencia CF.