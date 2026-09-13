El gran parque de atracciones de 'Madring City' supera todas las previsiones

Ganó la carrera Kimi Antonelli, ampliando su ventaja al frente del Mundial, y los españoles ejecutaron un previsible desastre: Fernando Alonsofue penúltimo y Carlos Sainz fue uno de los cuatro que no acabó. Hubo los adelantamientos que se preveían (muy pocos) y muchos menos accidentes (ninguno) de los previsibles. Y hasta aquí todo el contenido sobre Fórmula 1 que recoge esta crónica.

Porque, sí, el automovilismo es lo que justifica todo lo que se ha vivido este fin de semana en Madring. Pero no es lo único importante que aquí ha acontecido. Quizá, ni siquiera sea lo más importante, porque hace tiempo que la industria del deporte evoluciona de la mera organización de pruebas competitivas hacia la oferta de experiencias en las que la actividad deportiva es simplemente un eje sobre el que construir un todo infinitamente más amplio.

El rey Felipe VI junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía. / Agencias

Pocas dudas quedan de que Madrid y Madring han logrado un éxito rotundo en ese aspecto. Era la primera edición del GP de España en este circuito semiurbano y todo ha salido como si aquí se organizara un sarao de este estilo cada fin de semana. Los lógicos temores, porque los tiempos de construcción del circuito y puestas a punto de las instalaciones eran ajustadísimos, de que IFEMA no llegara a tiempo en muchos aspectos no solo resultan ahora injustificados. La primera sensación es que Madring ha brillado en un mundo, el de la Fórmula 1, en el que el estándar es elevadísimo.

Sin atascos en carretera

Los dispositivos de movilidad han funcionado a la perfección. El metro, con una parada junto a la recta principal, ha absorbido a la gran mayoría de las 353.000 visitas que ha recibido el circuito entre el viernes y el domingo. Quienes eligieron el coche privado para acudir a Madring, encontraron carreteras infinitamente más despejadas que cualquier día laborable rutinario en esta zona de la ciudad. Más allá de las lógicas quejas de vecinos por el ruido y alguna alteración de acceso, el Gran Premio no ha generado afecciones negativas para el resto de la ciudad.

Quienes siguen presencialmente la Fórmula 1 por todos los rincones del mundo coinciden en destacar en alabar la zona de 'paddock' desplegada por los organizadores, la más grande del calendario. Durante estos días, el corazón del circuito ha funcionado como una pequeña ciudad independiente, 'Madring City' la podríamos llamar. Un continuo y ordenado desfile de pilotos, empleados de equipos y del Gran Premio, periodistas, invitados y vips con cualquier necesidad a su alcance.

Vinícius en Madring junto a su pareja. / JUANJO MARTIN / EFE

La organización se ha encargado de adornar la escena con rostros famosos que permitan conectar el producto de la Fórmula 1 con otros públicos. De ahí la presencia de casi toda la plantilla del Real Madrid (faltó Mbappé), José Mourinho, Luis de la Fuente, Diego Simeone, Aymeric Laporte o los propios Florentino Pérez y Enrique Cerezo, presidentes del Real Madrid y el Atlético, respectivamente. También la de deportistas como Rafa Nadal y Ana Peleteiro, la de cantantes como Luis Fonsi y Lola Índigo junto a su pareja, el 'streamer' Illo Juan, además de decenas de 'influencers', dispuestos a promocionar el evento entre sus seguidores. La lista es inagotable, llenaría páginas y páginas.

Calor y crema solar

Fuera de las zonas más privilegiadas, de los platos de jamón ibérico y de la convivencia con los pilotos, se amontonaban las 'fan zones' con música, gastronomía –no se podía traer comida de casa, foco de lógicas quejas–, actividades de ocio y hasta una gran noria frente a la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Un gran parque de atracciones aliñado con dispensadores de crema solar para mitigar los 35 grados de radiante sol que se alcanzaron durante una jornada en la que Madrid –y, por extensión, España– mostró al mundo su músculo para organizar grandes eventos.

Los aficionados llenaron las gradas del circuito. / AFP7 vía Europa Press

Consciente de la repercusión internacional del evento, la Casa Real decidió desplegar una presencia de primer orden, con la princesa Leonor y la infanta Sofía acompañando a su padre, el rey Felipe VI. El Gobierno, en cambio, dio plantón a la Fórmula 1 y al monarca: ni Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros acudió a Madring. Sí se vio a José María Aznar y Ana Botella por el paddock.

La paternidad política del evento, claro, explica en parte la ausencia gubernamental. El PP, a través de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida, ha liderado un proyecto que profundiza en la 'miamización' de la capital y de sus eventos. Para ambos es una jornada de euforia, a expensas de que los números cuadren, tal y como quedó prometido. El recuerdo de lo sucedido con la F1 en Valencia hace unos lustros invita a la prudencia en ese apartado.

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Habrá cosas que ajustar de cara a 2027, claro, pero el objetivo de que Madring establezca un nuevo estándar en el calendario europeo parece bien encaminado. Revisar la visibilidad de algunas de las entradas de ciertas gradas y retocar la pista para facilitar los adelantamientos quizá sean los primeros recados de la lista. Para ser la primera vez, no está nada mal.