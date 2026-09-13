Así se les ha comunicado su despido a Corberán y a Ron Gourlay: Por videoconferencia y desde Singapur

Es la noticia del día. No por estar sobre la mesa desde hacía días ha sido menos sorprendente. El despido fulminante del hasta ahora entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, y el CEO del equipo, Ron Gourlay, junto al resto de miembros de la dirección deportiva ha provocado una auténtica catarata de reacciones entre la afición, que llevaba días pidiendo medidas tras el desastroso arranque liguero del equipo, y en especial, la vergüenza frente al Barcelona (0-5).

La jornada ha empezado pronto para el hasta ahora entrenador del primer equipo. Sobre las 8:00 horas ha llegado a la ciudad deportiva para preparar el entrenamiento de la plantilla. Apenas una hora después ha llegado a las instalaciones de Paterna el CEO del Valencia CF, Ron Gourlay. Desde ese momento y hasta que ha finalizado la sesión de entrenamiento, la tensión ha sido la protagonista.

Ambos sabían que la espada de Damocles pesaba sobre ellos, especialmente sobre el técnico valenciano, y ambos conocían perfectamente que su futuro se estaba decidiendo minuto a minuto desde Singapur. Ha sido justo desde allí donde se ha tomado la decisión de reiniciar el equipo, concretamente a toda la dirección deportiva.

Cuando ha acabado el entrenamiento, y tal como ha podido confirmar Levante-EMV, personal del club ha indicado tanto a Corberán como Gourlay que tenían una videoconferencia desde Singapur. La suerte estaba echada: blanco y en botella. Al entrar en la sala se han visto cara a cara a través de la pantalla con Kiat Lim, el presidente del club e hijo del propietario. Desde Singapur ha sido el encargado de comunicarle personalmente a ambos su cese fulminante como entrenador y CEO del equipo.

Todo se ha precipitado tras el ridículo de Barcelona cuando Kiat Lim estuvo en Mestalla y comprobó el desastre de equipo que se había confeccionado.