El Levante busca aprovechar el factor campo ante un Barcelona que llega con toda su artillería

El Ciutat de València se prepara para una de las grandes noches de la temporada. El Levante UD recibe hoy al FC Barcelona en un duelo que medirá la capacidad del conjunto granota para competir contra uno de los grandes favoritos de LaLiga. Un partido de máxima exigencia para los de Luís Castro, que afrontan el encuentro con la intención de hacer valer el factor campo y poner a prueba a un Barça que llega convencido de su potencial.

El nombre del rival marca inevitablemente la previa. El Barcelona continúa siendo uno de los equipos con mayor capacidad ofensiva del campeonato y dispone de alternativas prácticamente en todas sus posiciones. Hansi Flick, además, afronta esta temporada con la sensación de contar con una plantilla más profunda y equilibrada que la del pasado curso.

También destaca la competencia interna, una circunstancia que obliga a los jugadores a asumir que no siempre serán titulares. “Creo que es parte del juego. Hay que aceptar que otros jugadores están jugando a este nivel. Tenemos dos o tres jugadores en cada posición que pueden jugar y deben aceptar que alguno otro juegue”, explicó.

El técnico alemán ha encontrado un equipo que quiere mantener una identidad reconocible, con intensidad, presión y capacidad para generar ocasiones, pero también con más recursos para afrontar los diferentes escenarios que plantea cada partido. La profundidad de su plantilla es una de las grandes amenazas para un Levante que deberá mantener la concentración durante los 90 minutos.

Hansi Flick, en una imagen de archivo / FCB

“Estamos muy contentos de cómo estamos jugando y del nivel, pero también sabemos que hay que mostrarlo cada partido. Es nuestra mentalidad y actitud. Tenemos mucha calidad, lo sabemos, pero necesitamos estar centrados, intensos”, afirmó.

El Barça, además, llega a València con la obligación de no dejar escapar puntos en un campeonato en el que cada jornada puede marcar diferencias. El conjunto azulgrana no podrá permitirse desconexiones ante un Levante que tendrá una oportunidad para convertir el partido en un duelo incómodo.

Por eso, el alemán evita mirar hacia los próximos compromisos y concentra toda la atención en la visita al Ciutat. “No pienso en el partido del próximo miércoles o en el Sevilla, solo en este partido, en el Levante, y es muy importante”, señaló. Su filosofía es clara: “Hay que ir paso a paso, día a día y partido a partido”.

Un Levante sin complejos

El conjunto granota afronta la cita con el reto de competir desde el primer minuto y evitar que el Barcelona imponga rápidamente su ritmo. La diferencia de potencial entre ambas plantillas obliga al Levante a maximizar sus virtudes y aprovechar cada situación favorable.

Una de las claves estará precisamente en cuánto tiempo consiga mantenerse dentro del partido. Ante un rival de la dimensión del Barça, cualquier pérdida de concentración puede convertirse en una ocasión clara y cualquier error puede tener un coste elevado. El Levante necesitará defender y, al mismo tiempo, encontrar salidas que le permitan acercarse al área blaugrana.

El factor Ciutat

El Levante espera encontrar en su estadio un impulso adicional para afrontar una de las jornadas más complicadas del calendario. La afición granota ha demostrado durante la temporada su capacidad para acompañar al equipo y, ante el Barcelona, el ambiente puede convertirse en un elemento diferencial.

El objetivo será que el partido no se convierta únicamente en un intercambio de dominio azulgrana, sino que el Levante consiga llevar a la grada a los momentos importantes.

Un duelo marcado por la exigencia

Flick espera encontrarse con un Levante bien estructurado y capaz de generar problemas en ataque, después de haber analizado su actuación frente al Betis. “Lo vimos contra el Betis, tiene una buena estructura. Saben cómo jugar a nivel ofensivo. Puede ser un buen partido para ver y competir contra un buen equipo”, apuntó.

El Barça también deberá gestionar el desgaste de un calendario con tres partidos por semana. Flick puso en valor el trabajo que se realiza lejos de los focos para mantener a sus futbolistas en las mejores condiciones: “Tenemos a mucha gente trabajando para los jugadores. Ellos tienen que saber cómo llegar a su mejor nivel y tenemos que apoyarlos, darles la infraestructura para ello”.

Las diferencias existen, pero el fútbol también ofrece escenarios en los que el guion puede cambiar. El Levante necesita un partido largo, físico y competido, mientras que el Barcelona tratará de imponer cuanto antes su calidad y su ritmo.