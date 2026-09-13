Peter Lim, a por su enésimo 'bandazo' en el Valencia CF

El Valencia CF vive en el día de la marmota desde que Peter Lim entró en el club, especialmente desde que se cargó el proyecto ganador de Mateu Alemany y Marcelino García Toral. Desde entonces, la entidad de Mestalla se ha convertido en una máquina de pulverizar récords históricos negativos y en una auténtica trituradora de entrenadores, dando 'bandazos' constantes buscando volver a un lugar, Europa, del que las decisiones de Meriton Holdings y sus ayudantes no paran de alejarle.

Carlos Corberán está muy cerca de ser la siguiente 'víctima' de ese sistema autodestructivo que es la gestión de los Lim. Su continuidad se debate en Singapur con el preparador de Cheste con un pie fuera de Mestalla después de cuajar el peor inicio de la historia del Valencia CF.

Corberán, el "liderazgo dinámico" de Ron y Kiat y la "élite europea"

A pesar de que la entidad trató de vender un cambio a partir de la figura del propio Corberán, al que acompañó con un ejecutivo de su cuerda, un Ron Gourlay que fue anunciado con un comunicado que prometía el regreso del Valencia a la 'élite europea' y un cambio de gestión en la entidad, marcada por un "liderazgo dinámico" con el escocés y la supuesta mayor implicación de Kiat Lim, nombrado presidente de la club. Otro verano desastroso en el mercado, no obstante, va camino de costarle el puesto a un entrenador renovado a pesar de su fractura con la grada y una relación difícil con un vestuario que el club tampoco fue capaz de 'limpiarle'.

Corberán es uno más en la lista de los bandazos de Lim. Antes de él fue Rubén Baraja el que tuvo un paso por el banquillo de Mestalla en el que primero salvó al equipo, después lo estabilizó en la zona media de la clasificación y en su tercer curso cayó en picado hasta ser destituido cuando su figura ya no daba más de sí y con una situación límite en diciembre.

Gattuso y el cambio: podía ir a Singapur al contrario que Bordalás

El Pipo recogió el testigo de Voro (con tres etapas desde la salida de Marcelino) después del estrepitoso fracaso de Gennaro Gattuso, una incomprensible apuesta de un entrenador que no conocía LaLiga y que trataron de vender también como motor de un cambio a mejor, ya que llegó después de la salida de Anil Murthy y le dieron audiencia con Peter Lim, un 'privilegio' que sistemáticamente le negaron a su predecesor, José Bordalás, que a pesar de meter a un equipo muy limitado en la final de Copa no le dieron continuidad.

Una imagen de Peter Lim con Gattuso / SD

Albert Celades y la Meriton Youth Policy

Antes de ellos los protagonistas del baile de entrenadores fueron un Javi Gracia al que no le dieron un solo fichaje y le quitaron a los mejores futbolistas y un Albert Celades al que trataron de encumbrar a nivel comunicativo por su apuesta por los jóvenes, pero que acabó dejando al Valencia CF fuera de los puestos europeos cuando venía de la Champions.

Noticias relacionadas

Bandazo tras bandazo, cada uno edulcorado de una manera distinta, todos acompañados con el mantra del "largo plazo" o la estabilidad, pero convirtiendo al Valencia CF en un club insostenible en el que es imposible para un entrenador perdurar y desarrollar un proyecto competitivo. Corberán está al borde del abismo, que pase el siguiente.