Fórmula 1
Resultados y clasificación tras el Gran Premio de España
Antonelli gana en el estreno del Madring por delante de Verstappen y de Norris
Redacción
El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, ganó este domingo el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno y la primera carrera de toda la historia disputada en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano diseñado en IFEMA, el recinto ferial de Madrid.
Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia, reforzó su primer puesto en la general con su octava victoria en la F1, todas este curso; al ganar en la nueva pista de Madrid -adonde la categoría reina regresó 45 años después de que se corriese, por última vez, en el Jarama- por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del inglés Lando Norris (McLaren), que, después de haber salido desde la 'pole', concluyó tercero.
[Consulta la clasificación del Mundial de F1]
Antonelli lidera ahora el Mundial con 292 puntos, 81 más que Russell y con 91 sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que se tuvo que retirar este domingo.
Resultado del Gran Premio de España
- Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- George Russell
- Liam Lawson
- Franco Colapinto
- Oscar Piastri
- Arvid Lindblad
- Nico Hulkenberg
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- Gabriel Bortoleto
- Yuki Tsunoda
- Alexander Albon
- Oliver Bearman
- Fernando Alonso
- Valtteri Bottas
- Carlos Sainz
- Sergio Pérez
- Lance Stroll
- Lewis Hamilton
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
Clasificación tras el GP de España
- Andrea Kimi Antonelli: 292 puntos
- George Russell: 211 pts
- Lewis Hamilton: 191 pts
- Lando Norris: 186 pts
- Charles Leclerc: 167 pts
- Max Verstappen: 145 pts
- Oscar Piastri: 120 pts
- Isack Hadjar: 71 pts
- Lam Lawson: 59 pts
- Pierre Gasly: 41 pts
- Arvid Lindblad: 31 pts
- Franco Colapinto: 27 pts
- Oliver Bearman: 18 pts
- Gabriel Bortoleto: 10 pts
- Nico Hülkenberg: 7 pts
- Carlos Sainz: 6 pts
- Alex Albon: 5 pts
- Esteban Ocon: 3 pts
- Fernando Alonso: 3 pts
- Yuki Tsunoda:1 pts
- Valtteri Bottas: 0 pts
- Lance Stroll: 0 pts
- Sergio Pérez: 0 pts
Fuente: Sport
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