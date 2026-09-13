Sevilla, última estación: las caídas de Quique Sánchez Flores, Nuno Espírito Santo y Carlos Corberán en el Valencia CF

Hay campos que quedan asociados en la memoria de un club a goles, remontadas o títulos. Para tres entrenadores del Valencia CF, el Ramón Sánchez-Pizjuán fue otra cosa: el lugar donde terminó su tiempo en Mestalla. Quique Sánchez Flores salió del banquillo valencianista después de un 3-0 ante el Sevilla el 28 de octubre de 2007. Nuno Espírito Santo recorrió el mismo camino ocho años más tarde, el 29 de noviembre de 2015, después de caer por 1-0. Y ahora Carlos Corberán.

La coincidencia es poderosa, aunque las tres historias fueron distintas. La derrota de Quique sí actuó como detonante inmediato de una destitución decidida aquella misma madrugada. En el caso de Nuno y Corberán, Sevilla fue más bien el escenario del epílogo: el portugués reconocería posteriormente que había hablado de su salida con el propietario Peter Lim y con la presidenta Lay Hoon Chan antes de que comenzara el encuentro. El Valencia hizo oficial al día siguiente que entrenador y club habían alcanzado una desvinculación de “mutuo acuerdo”. En el caso de Corberán, el de Cheste tenía tres partidos (antes del parón por selecciones) para enderezar el rumbo de un Valencia colista, pero conforme pasaban los días tras la goleada del Barça, el crédito del entrenador se hudía a pasos agigantados hasta su salida definitiva.

2007: cuarto en Liga, pero con una crisis que los puntos no explicaban

El caso de Quique resulta especialmente revelador porque los números, aislados del contexto, difícilmente justificaban una medida tan drástica. Cuando fue destituido, el Valencia ocupaba la cuarta posición de Primera División con 18 puntos después de nueve jornadas y estaba sólo a cuatro del líder, el Real Madrid. El balance liguero era de seis victorias y tres derrotas.

Quique tampoco llegaba de dos temporadas fallidas. Había asumido el equipo en 2005 y lo había clasificado tercero en la campaña 2005-06 y cuarto en la 2006-07, asegurando en ambos ejercicios el acceso a la Liga de Campeones. En su segunda temporada, además, el Valencia alcanzó los cuartos de final de la Champions, donde cayó contra el Chelsea después de haber eliminado al Inter. Deportivamente, su ciclo había devuelto estabilidad europea a un club que venía de un año turbulento tras la segunda etapa de Claudio Ranieri.

Pero el otoño de 2007 había comenzado a erosionar aquel crédito. El Valencia perdió en Mestalla ante Villarreal y Espanyol en Liga y frente al Chelsea en Champions. La relación de Quique con una parte de la grada se había deteriorado hasta convertir el “Quique, vete ya” en un sonido recurrente. A ello se unió el 2-0 encajado en Noruega contra el Rosenborg cuatro días antes de visitar Sevilla, una derrota inesperada que complicó seriamente el recorrido europeo.

Una destitución a las cuatro de la mañana

Sevilla acabó de romper el equilibrio. El Valencia fue goleado por 3-0 en el Sánchez-Pizjuán y ofreció una imagen que confirmó las peores sensaciones acumuladas durante las semanas anteriores. A su regreso, el consejo de administración se reunió en la sede de la entidada las tres de la madrugada porque el presidente, Juan Soler, no había viajado a Sevilla y se esperó a la vuelta de la expedición para reunir a los dirigentes. Poco después llegó la decisión. Quique era destituido y relevado por Ronald Koeman, que tampoco acabó la temporada pese a conquistar la Copa del Rey.

2015: de los 77 puntos al divorcio con Mestalla

Ocho años después, Nuno llegó al mismo estadio en una situación distinta. El portugués había protagonizado sólo unos meses antes una de las mejores temporadas recientes del Valencia. En la Liga 2014-15 firmó 22 victorias, 11 empates y sólo cinco derrotas, sumó 77 puntos y terminó cuarto, devolviendo al equipo a la Liga de Campeones.

El contraste con el comienzo de la siguiente campaña fue enorme. Después de trece jornadas de la Liga 2015-16, Nuno dejaba al Valencia noveno con 19 puntos, fruto de cinco victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, con un balance en 17 tantos a favor y diez en contra.

No eran cifras catastróficas, pero sí estaban muy lejos de las expectativas generadas por el regreso a la Champions y, sobre todo, iban acompañadas por una pérdida evidente de confianza. En Europa, el Valencia acababa de caer por 2-0 ante el Zenit y llegaba a la última jornada de la fase de grupos con su clasificación para octavos comprometida. En Mestalla el descontento había dejado de ser circunstancial. Tras el 1-1 contra Las Palmas, Nuno reconoció que su equipo no había estado al nivel exigible “ni por imagen, ni por juego, ni por intensidad”, mientras la grada volvía a pedir su marcha.

A la crisis deportiva se sumaba otra de naturaleza institucional y social. La figura de Nuno había quedado estrechamente asociada al nuevo modelo impulsado por Peter Lim y a la influencia del agente Jorge Mendes. También generaron desgaste algunas decisiones deportivas, como el prolongado apartamiento de Álvaro Negredo. El propio entrenador, ya fuera del club, admitiría ante los medios que se había convertido en un “punto de conflicto” entre plantilla y afición y resumió la situación con una frase significativa: para él, el problema había terminado siendo “social” además de deportivo.

Un Valencia sin ocasiones y con nueve jugadores

En Sevilla, el equipo ofreció la imagen perfecta de aquel deterioro: Un Valencia indolente y sin rumbo que no generó ninguna ocasión clara de gol. João Cancelo fue expulsado por doble amarilla en el minuto 35; Sergio Escudero marcó el 1-0 en el 50 tras un pase de Éver Banega; y Javi Fuego vio otra doble amarilla en el 78. El Valencia terminó con nueve jugadores y el Sevilla dominó el encuentro con mucha mayor claridad de la que reflejó el marcador.

Sin embargo, aquella derrota no provocó exactamente la salida de Nuno. La decisión estaba prácticamente tomada. El técnico explicó que la decisión había nacido de una conversación mantenida con Lim y Lay Hoon la mañana del domingo y asumió la responsabilidad del descenso de rendimiento. Reconoció también que el equipo había sufrido cuando comenzaron las rotaciones y defendió la juventud de la plantilla, pero insistió en que su figura se había convertido en un elemento de división. El Valencia acabó formalizando la ruptura como una desvinculación de mutuo acuerdo después de 18 meses y volvió a recurrir a Voro, esta vez de manera interina, mientras buscaba entrenador.

Corberán, con sus jugadores tras una derrota en Mestalla / LaLiga

Corberán: crónica de una muerte anunciada

La marcha de Carlos Corberán tras la derrota en Sevilla representa la crónica de una muerte anunciada. El técnico de Cheste, desde su llegada a Valencia en las navidades de 2024, ha vivido en una montaña rusa de resultados: una gran segunda vuelta en el año 25, una pésima primera vuelta en la 25-26 y una aceptable segunda de ese mismo campeonato, que permitió la salvación en la penúltima jornada y aspiró a Europa en la última, opción que no se culminó. El mal inicio de esta campaña, con un solo punto en cinco partidos y ocupando el farolillo rojo de la clasificación, ha acabado con su destitución. Corberán ha dirigido 64 partidos de LaLiga, con un balance de 22 victorias, 18 empates y 24 derrotas.