Valverde y Jagoba Arrasate lideran la lista de Braulio Vázquez para el banquillo del Valencia CF

Tras hacerse oficial su regreso a la dirección deportiva del Valencia CF, Braulio Vázquez ya trabaja en la confección del nuevo proyecto técnico del club de Mestalla. La prioridad absoluta para el ejecutivo gallego es definir quién ocupará el banquillo blanquinegro, y según ha avanzado Deportes COPE Valencia, Ernesto Valverde y Jagoba Arrasate se sitúan en lo más alto de su lista de candidatos.

El nombramiento de Braulio, procedente del CA Osasuna —donde ejerció como máximo responsable deportivo a lo largo de las últimas nueve temporadas desde 2017—, supone un salto de experiencia para la nueva estructura deportiva de la entidad. En su segunda etapa al frente del área técnica valencianista, tras la desempeñada entre 2010 y 2013, el técnico busca un perfil de garantías para liderar el vestuario.

Jagoba Arrasate / Javier Borrego / AFP7 / Europa P

Entre las alternativas que maneja la dirección deportiva destaca de forma prioritaria la figura de Ernesto Valverde. El técnico cuenta a su favor con un profundo conocimiento de la plaza de Mestalla y de la exigencia del Valencia CF, entidad en la que ya dirigió en una etapa previa. No obstante, en el club son conscientes de que no se trata de una negociación sencilla.

Junto a Valverde, el nombre de Jagoba Arrasate emerge también como una de las bazas con mayor fuerza. La estrecha y fructífera relación profesional que Braulio Vázquez y Arrasate mantuvieron durante su etapa conjunta en Osasuna sitúa al técnico como una opción de máxima confianza para el nuevo director deportivo.

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Con la presentación oficial de Braulio Vázquez fijada para las próximas fechas, la entidad che acelera sus movimientos para concretar el perfil que encabezará el proyecto desde el banquillo.