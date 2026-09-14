Braulio Vázquez, en su despedida de Osasuna: "Valencia es especial para mí y ya no podía decir que no. Es un reto muy difícil"

Entre lágrimas y acompañado por el presidente de la entidad rojilla, Luis Sabalza, el nuevo director deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, se ha despedido este mediodía de Osasuna asegurando que se va "con la cabeza muy alta" tras una década en el cargo y afirmando que llega a un club valencianista que afronta "un reto muy difícil" al sumar solo un punto en cinco jornadas, pero que es "especial para mí y ya no podía decir que no".

En una rueda de prensa marcada por la emoción, un Vázquez afectado ha explicado cómo se ha gestado su fichaje por el Valencia CF, una incorporación que se ha cerrado "con el condicionante de las horas". "Después de acabar nuestro partido [en referencia al Osasuna-Espanyol del pasado sábado a las 16.15 horas], sabía que en el Valencia local me querían ya desde hace tiempo, pero en el Valencia de lejos [en referencia a la propiedad en Singapur] tenían que dar el ok'". "Mi hijo [Jesús Vázquez] se enteró diez minutos antes del comunicado oficial. Era una decisión que tenía que tomar rápido. Era ahora o nunca", ha incidido sobre la velocidad en la que el fichaje se ha gestado.

La dificultad del reto

En este sentido, sobre el margen de maniobra que va a tener al frente de la parcela deportiva, ha afirmado que "quiero creer" en lo que ha firmado. "Espero que lo que me han dicho de que voy a poder trabajar, lo pueda hacer", ha destacado, antes de afirmar que tiene claro que "no voy a un equipo tranquilo, porque es último. Pero sé lo que es el Valencia y su afición". No en vano esa visión, la de la dificultad que tiene en su nueva aventura valencianista, es la que ha marcado su comparecencia ante los medios. Así, "sé a dónde voy y se cómo reciben a los jugadores a las tres de la mañana" o "me voy a un club que sé cómo está" han sido algunas de los mensajes que ha lanzado.

Además, sobre si va a cambiar su manera de trabajar, ha resaltado que va a mantener su forma de trabajar pero también "hay que adaptarse a donde estas". "No tengo la varita mágica, pero trabajaré igual. Tengo buenos amigos dentro del club, que los conozco de mi anterior etapa", ha insistido sobre un proyecto que no es uno más y en el que cree que "siempre me han tenido en estima". Y es que pese a que ha tenido ofertas para marcharse de Osasuna en temporadas anteriores, Vázquez ha recordado que las rechazó pero ahora "el Valencia y València para mí es algo diferente". Además, dejará "un ingreso" para la entidad navarra al abonarse los 290.000 euros de su cláusula.

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Conversación con Valverde

Preguntado sobre quién podría ser el nuevo técnico del Valencia CF, Vázquez ha dejado claro que no iba a hablar sobre si el elegido era Jagoba Arrasate o Ernesto Valverde, aunque posteriormente sí ha comentado que el 'txingurri' "es mi amigo" y que ha conversado con él recientemente. Por último, sobre cuál es el mensaje que lanza al valencianismo, Braulio Vázquez ha elegido ser corto en palabras. "Voy al Valencia convencido porque sé a dónde voy y sé la dificultad. Pero esta es mi casa y hablar aquí del Valencia me cuesta un poco", ha concluido.