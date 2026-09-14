Braulio Vázquez ya toma el mando del Valencia CF en Vitoria antes del duelo ante el Alavés

Braulio Vázquez ya ejerce como nuevo director deportivo del Valencia CF y, apenas unas horas después de cerrar su etapa en Osasuna, ya se ha incorporado este lunes a última hora de la tarde a la concentración valencianista en Vitoria, donde el equipo prepara el partido de este martes frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza.

La llegada del nuevo director deportivo abre una nueva etapa deportiva en un Valencia que atraviesa una de las peores épocas de su historia, colista en la clasificación de la liga y sin entrenador tras la destitución de Carlos Corberán y de la salida de Ron Gourlay como CEO de Fútbol.

El 'no' de Valverde

El directivo regresa al club con amplios poderes en la parcela deportiva y con una prioridad inmediata sobre la mesa como es encontrar al entrenador que deberá hacerse cargo del primer equipo después de que Ernesto Valverde rechazara este lunes entrenar al Valencia CF. Pero el Txingurri ha trasladado su intención de continuar alejado de los banquillos después de abandonar el Athletic Club el pasado verano, por lo que el Valencia CF deberá estudiar otras alternativas.

Nada más incorporarse al hotel de concentración, Braulio ha saludado a los futbolistas desplazados a Vitoria y ha mantenido su primer contacto directo con la plantilla. También se ha encontrado con Óscar Sánchez, entrenador del Valencia Mestalla, que ha asumido provisionalmente las funciones de técnico del primer equipo tras el cese de Corberán.

Francisco Calabuig

El debut de Óscar Sánchez

El técnico del filial será el encargado de dirigir al Valencia frente al Alavés y ha asegurado en la previa que pretende que el equipo transmita "pasión" y afronta el encuentro con valentía pese a la situación deportiva y a los cambios vividos durante las últimas horas.

El partido se disputará este martes 15 de septiembre, a las 20.00 horas, en Mendizorroza, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga. La presencia del nuevo director deportivo junto al equipo significa también que el nuevo directivo ya ha comenzado a trabajar en la elección del sustituto definitivo de Corberán y su agenda durante estos primeros días estará marcada por los contactos con posibles candidatos.

Mientras tanto, Óscar Sánchez tendrá la responsabilidad de dirigir al equipo. Su presencia en el primer banquillo se plantea inicialmente como una solución interina, aunque será el propio Braulio quien marque los tiempos para elegir al nuevo técnico.

El nuevo director deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, ya se encuentra en la concentración con el equipo en Vitoria / Levante EMV

La segunda etapa

El regreso del director deportivo supone además una vuelta a una casa que conoce. Braulio ya ejerció como máximo responsable deportivo del Valencia entre 2011 y 2013 y regresa ahora después de una larga y exitosa etapa en Osasuna, donde trabajaba desde 2017. De hecho, fue el propio Braulio quien apostó por Ernesto Valverde para entrenar al Valencia en diciembre de 2012, cuando ejercía también como responsable de la parcela deportiva del club de Mestalla. Entonces, el técnico llegó para sustituir a Mauricio Pellegrino y firmó hasta final de aquella temporada.

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La segunda etapa del directivo gallego en Mestalla comienza prácticamente sin periodo de adaptación, con el equipo concentrado para jugar en Vitoria y un entrenador interino en el banquillo. Así que Braulio Vázquez ya está al frente de la reconstrucción deportiva del Valencia CF.