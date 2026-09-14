Castro: "Hemos demostrado nuestra identidad"

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, puso en valor la actuación de su equipo pese a la derrota por 2-4 ante el FC Barcelona este domingo en el Ciutat de València y destacó especialmente la capacidad de reacción de los granotas, que llegaron a situarse a un solo gol del empate después de haber estado tres abajo en el marcador.

«Un partido perdido es una derrota, pero hemos demostrado la identidad que tenemos y que siempre jugamos para ganar. Los jugadores han dado el máximo y como entrenador estoy muy contento con la actuación del equipo», explicó Castro en rueda de prensa.

El técnico portugués quiso quedarse con la respuesta del Levante y con las ocasiones generadas, por encima de los errores que permitieron al conjunto azulgrana tomar ventaja. «Los fallos son naturales y ellos también los han cometido. Hemos tirado más, hemos tenido más oportunidades claras, hemos rematado más…», señaló.

Castro también defendió las decisiones tomadas en el once inicial y los cambios introducidos durante el encuentro. «Los cambios han sido buenos y no tengo ninguna duda. Si antes del partido había gente que podía dudar, una vez ha terminado, nadie puede pensar que la estrategia ha sido mala», afirmó.

El entrenador granota valoró especialmente el rendimiento de algunos de los jugadores que tuvieron protagonismo en el encuentro, como Petar Ratkov y Dani Requena, dos de las novedades en la alineación. «Han estado a un muy buen nivel y creo que van a mejorar. Son jugadores que nos van a ayudar en el futuro y Requena ha sido uno de los mejores del equipo», apuntó.

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Pese al resultado, Castro consideró que el equipo había dado una muestra de su identidad y de su capacidad para competir ante uno de los grandes de LaLiga. La reacción tras el 0-3 permitió al Levante recortar distancias con los goles de Iván Romero y Roger Brugué, aunque finalmente el Barcelona sentenció el encuentro en el tiempo añadido, cuando los granotas buscaban culminar una remontada que llegó a parecer posible.