Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Valencia CF entrenadorSustituto Carlos CorberánBraulio VázquezGan PampolsTráfico Valencia hoyteletrabajo Generalitatresultados PISA Valencia
instagramlinkedin

Carlos Corberán y Ron Gourlay se despiden de jugadores y empleados en Paterna

El técnico del Valencia Mestalla, Óscar Sánchez, dirigirá de forma interina al equipo en el encuentro ante el Alavés mientras el club busca un sustituto definitivo para el banquillo

Corberán, ayudantes y algunos jugadores salen de la ciudad deportiva del Valencia CF en Paterna

Corberán, ayudantes y algunos jugadores salen de la ciudad deportiva del Valencia CF en Paterna

Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Bas

Valencia

El técnico Carlos Corberán y el directivo Ron Gourlay acudieron este lunes a la Ciudad Deportiva de Paterna para decir adiós a la plantilla y al resto de empleados del Valencia un día después de ser despedidos como primer entrenador y consejero delegado de fútbol del club, respectivamente.

Ambos, junto con los miembros del equipo de trabajo de Gourlay, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, fueron destituidos este domingo por el club valencianista después de un arranque de temporada en el que el equipo sólo ha sumado un punto en cinco jornadas que le ha llevado a ser colista.

Noticias relacionadas

Óscar Sánchez, técnico interino

El Valencia ha decidido iniciar una nueva etapa con Braulio Vázquez como director deportivo y, hasta que se anuncie el nuevo entrenador, el técnico del Valencia Mestalla, Óscar Sánchez, dirigirá de forma interina al equipo, lo que le llevará a estar a cargo en Mendizorroza ante el Alavés este martes, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: 'Vivimos en una pocilga
  2. Un móvil cargando sobre un colchón provoca un incendio en Dénia que obliga a desalojar una finca
  3. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
  4. El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay
  5. Gaspar Romero: “Peter Lim ha abocado al Valencia CF a una deuda perpetua”
  6. De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
  7. Este es el catálogo de entrenadores libres para relevar a Carlos Corberán en el Valencia CF
  8. Sevilla, última estación: las caídas de Quique Sánchez Flores, Nuno Espírito Santo y Carlos Corberán en el Valencia CF

Bellreguard bate su récord histórico de participación con 1.021 corredores y corredoras en la XI Cursa Popular

Bellreguard bate su récord histórico de participación con 1.021 corredores y corredoras en la XI Cursa Popular

De Nuno a Corberán y los 17 entrenadores de Meriton en doce años

De Nuno a Corberán y los 17 entrenadores de Meriton en doce años

La contratación de dos educadores sociales en Sagunt se desatasca

La contratación de dos educadores sociales en Sagunt se desatasca

Una mujer embarazada es detenida tras intentar introducir 69 bellotas de cocaína en el Aeropuerto de Barajas

Una mujer embarazada es detenida tras intentar introducir 69 bellotas de cocaína en el Aeropuerto de Barajas

El PP de Foios impulsa un frente común con alcaldes y portavoces populares para exigir a la CHJ la limpieza urgente del barranco del Carraixet

El PP de Foios impulsa un frente común con alcaldes y portavoces populares para exigir a la CHJ la limpieza urgente del barranco del Carraixet

Tras la experiencia de la dana: València y la DGT compartirán las cámaras de tráfico para controlar los accesos a la ciudad

Tras la experiencia de la dana: València y la DGT compartirán las cámaras de tráfico para controlar los accesos a la ciudad

Así cambian los horarios de Cercanías para viajar desde Xàtiva y otros municipios de la Costera a València

Así cambian los horarios de Cercanías para viajar desde Xàtiva y otros municipios de la Costera a València

El Govern accelera els treballs en el port de Ceuta per a acollir els migrants

El Govern accelera els treballs en el port de Ceuta per a acollir els migrants
Tracking Pixel Contents