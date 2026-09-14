Carlos Corberán y Ron Gourlay se despiden de jugadores y empleados en Paterna
El técnico del Valencia Mestalla, Óscar Sánchez, dirigirá de forma interina al equipo en el encuentro ante el Alavés mientras el club busca un sustituto definitivo para el banquillo
El técnico Carlos Corberán y el directivo Ron Gourlay acudieron este lunes a la Ciudad Deportiva de Paterna para decir adiós a la plantilla y al resto de empleados del Valencia un día después de ser despedidos como primer entrenador y consejero delegado de fútbol del club, respectivamente.
Ambos, junto con los miembros del equipo de trabajo de Gourlay, Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, fueron destituidos este domingo por el club valencianista después de un arranque de temporada en el que el equipo sólo ha sumado un punto en cinco jornadas que le ha llevado a ser colista.
Óscar Sánchez, técnico interino
El Valencia ha decidido iniciar una nueva etapa con Braulio Vázquez como director deportivo y, hasta que se anuncie el nuevo entrenador, el técnico del Valencia Mestalla, Óscar Sánchez, dirigirá de forma interina al equipo, lo que le llevará a estar a cargo en Mendizorroza ante el Alavés este martes, en la sexta jornada de LaLiga EA Sports.
- La pobreza acelera en el circuito de Fórmula 1 de València: 'Vivimos en una pocilga
- Un móvil cargando sobre un colchón provoca un incendio en Dénia que obliga a desalojar una finca
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Tener hijos permite sumar hasta cinco años de cotización
- El Valencia CF destituye a Carlos Corberán y Ron Gourlay
- Gaspar Romero: “Peter Lim ha abocado al Valencia CF a una deuda perpetua”
- De la discreción al 'sí, quiero' en Oliva: el lado más íntimo de la historia de amor entre Ximo Puig y Gabriela Bravo
- Este es el catálogo de entrenadores libres para relevar a Carlos Corberán en el Valencia CF
- Sevilla, última estación: las caídas de Quique Sánchez Flores, Nuno Espírito Santo y Carlos Corberán en el Valencia CF