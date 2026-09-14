El enésimo volantazo de Peter Lim: De Nuno a Carlos Corberán y los 17 entrenadores de Meriton en doce años en el Valencia CF

La historia (y gestión) de Meriton Holdings en el Valencia CF también puede explicarse a través de su banquillo. El patronato de la Fundació dio luz verde al proyecto de Peter Lim el 17 de mayo de 2014 y la operación de compraventa se firmó definitivamente el 24 de octubre de aquel año. Para entonces, el nuevo proyecto deportivo ya había arrancado con el protegido de Jorge Mendes, Nuno Espírito Santo, nombrado entrenador el 1 de julio, relevando a Juan Antonio Pizzi.

Desde entonces, la estabilidad ha sido más una excepción que una norma. Entre Nuno y el recién destituido Carlos Corberán, el Valencia ha atravesado 17 etapas diferentes en el banquillo, aunque protagonizadas por 12 técnicos: la diferencia la explica Voro González, que ha tenido que tomar las riendas del primer equipo hasta en seis ocasiones durante la etapa Meriton. Tras el cese de Corberán, Óscar Sánchez, hasta ahora entrenador del Mestalla, ha quedado al frente del equipo de manera provisional y todavía no entra en esta comparativa al no haber dirigido ningún encuentro.

Entrenadores en la era Meriton en el Valencia CF / L-EMV

Nuno, el primer proyecto de Lim

Nuno Espírito Santo fue el punto de partida. El portugués aterrizó en julio de 2014, cuando la entrada de Peter Lim en el Valencia ya estaba encaminada, y permaneció 516 días. Sus números siguen estando entre los mejores de toda la etapa Meriton: 32 victorias, 16 empates y 14 derrotas en 62 partidos, para una media de 1,81 puntos por encuentro. Solo las breves interinidades de Voro superan ese registro, en muestras demasiado pequeñas para establecer una comparación real.

Nuno da instrucciones a los jugadores en un entrenamiento del Valencia / Germán Caballero

Su salida en noviembre de 2015 abrió una época de enorme inestabilidad. Voro asumió el equipo durante siete días y dos partidos —una victoria y un empate— hasta la llegada de Gary Neville. El inglés estuvo 113 días, disputó 28 encuentros y dejó un balance de 10 triunfos, siete empates y 11 derrotas, con 1,32 puntos por partido. Cosechó severas humillaciones como el 7-0 ante el Barça en Copa del Rey.

Neville fue sustituido por Pako Ayestarán, primero miembro de su cuerpo técnico y después entrenador principal. Su etapa acabó siendo estadísticamente la peor entre los técnicos permanentes de Meriton: tres victorias, un empate y ocho derrotas en 12 partidos, apenas 0,83 puntos por encuentro, durante 174 días.

Voro, Prandelli y otro curso convulso

El mal arranque del curso 2016/17 con Ayestarán, con cuatro derrotas consecutivas, obligó a recurrir de nuevo a Voro. En apenas 12 días ganó dos de sus tres partidos, antes de ceder el sitio a Cesare Prandelli. El italiano tampoco consiguió cambiar el rumbo: 88 días, diez encuentros, tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, con una media de 1,20 puntos.

La dimisión de Prandelli (el del célebre Fuori) devolvió el banquillo a Voro, esta vez durante prácticamente toda la segunda mitad de la temporada. Fue su etapa más larga como entrenador del primer equipo: 180 días y 25 partidos, saldados con 10 victorias, cuatro empates y 11 derrotas y un promedio de 1,36 puntos.

Marcelino, la gran excepción

El verano de 2017 dio paso a la etapa de mayor estabilidad de Meriton. Marcelino García Toral permaneció 802 días, más que cualquier otro técnico de la propiedad, y dirigió 110 partidos. Su balance fue de 56 victorias, 29 empates y 25 derrotas, equivalente a 1,79 puntos por encuentro.

Fue, además, la única etapa que terminó con un título durante la propiedad de Peter Lim: la Copa del Rey de 2019, ganada al Barcelona en el Benito Villamarín. Su destitución en septiembre de aquel año, apenas unos meses después del título y de lograr la clasificación para la Champions, puso fin al periodo más prolongado y exitoso de estabilidad deportiva bajo Meriton.

Celades y la vuelta a la inestabilidad

Albert Celades sustituyó a Marcelino y permaneció 292 días. Dirigió 41 encuentros, con 16 victorias, 11 empates y 14 derrotas, para una media de 1,44 puntos. Su salida en junio de 2020 volvió a activar el recurso habitual: Voro terminó aquella Liga con seis partidos, dos victorias, un empate y tres derrotas y 1,17 puntos por encuentro.

El siguiente proyecto fue el de Javi Gracia, marcado desde el principio por un mercado de fichajes conflictivo. Aguantó 280 días y 38 partidos: 11 victorias, 12 empates y 15 derrotas, con 1,18 puntos por encuentro. Tras su destitución en mayo de 2021, Voro dirigió los últimos cuatro encuentros: dos victorias, un empate y una derrota, para 1,75 puntos por partido.

Bordalás, Gattuso y una nueva llamada a Voro

En la campaña 2021/22 llegó José Bordalás. Permaneció 337 días, disputó 46 partidos y alcanzó la final de la Copa del Rey. Sus cifras fueron 17 victorias, 16 empates y 13 derrotas, con 1,46 puntos de media, uno de los mejores registros desde la salida de Marcelino.

Meriton decidió no darle continuidad y apostó por Gennaro Gattuso, cuyo proyecto terminó a mitad de temporada. El italiano estuvo 213 días, con 22 partidos, siete triunfos, cinco empates y diez derrotas: 1,18 puntos por encuentro.

Una imagen de Peter Lim con Gattuso / L-EMV

El deterioro deportivo obligó otra vez a acudir a Voro. Aquella sexta intervención bajo Meriton fue, sin embargo, la única en la que no consiguió puntuar: tres partidos y tres derrotas en 13 días.

Baraja: 678 días entre la salvación y el desplome

Rubén Baraja tomó el equipo en febrero de 2023 en plena pelea por evitar el descenso y consiguió mantenerlo en Primera. Su continuidad se prolongó durante 678 días, la segunda etapa más larga de toda la era Meriton después de Marcelino hasta la llegada posterior de Corberán.

El balance global del vallisoletano fue de 26 victorias, 20 empates y 32 derrotas en 78 encuentros, con 1,26 puntos por partido. Su segunda temporada completa permitió cierta tranquilidad, pero el pésimo inicio de la 2024/25 terminó provocando su destitución el 23 de diciembre.

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Corberán, 627 días y un final abrupto

Dos días después fue anunciado Carlos Corberán. El técnico valenciano logró inicialmente reactivar al equipo y terminó prolongando su estancia durante 627 días, la tercera más larga de Meriton, solo por detrás de Marcelino y Baraja. Corberán cierra su etapa con 72 partidos oficiales: 28 victorias, 18 empates y 26 derrotas, lo que supone 1,42 puntos por encuentro. Sus números le sitúan por encima de Baraja, Gattuso, Javi Gracia, Prandelli, Ayestarán o Neville en promedio de puntos, pero por debajo de Bordalás, Marcelino y Nuno.