Ernesto Valverde rechaza entrenar al Valencia CF tras hablar con Braulio Vázquez

El Valencia CF tendrá que seguir buscando entrenador. Ernesto Valverde, uno de los primeros nombres que manejaba Braulio Vázquez para hacerse cargo del equipo tras la destitución de Carlos Corberán, ha rechazado entrenar al Valencia CF tras hablar con el nuevo director deportivo en una reunión virtual en la que ha mostrado su intención de continuar alejado de los banquillos después de abandonar el Athletic Club el pasado verano, según ha adelantado Conrado Valle en el diario As.

Braulio había incluido a Valverde entre sus primeras opciones para afrontar la delicada situación deportiva del Valencia tras ser un entrenador con experiencia contrastada y conocimiento de un entorno especialmente exigente y ambos han mantenido un contacto para explorar la posibilidad de una segunda etapa del Txingurri al frente del conjunto de Mestalla.

Braulio Vázquez junto a Ernesto Valverde durante su etapa anterior con el Valencia CF. / JM LOPEZ

La trayectoria de Valverde

Fue el propio Braulio Vázquez quien apostó por Valverde para entrenar al Valencia en diciembre de 2012, cuando ejercía también como responsable de la parcela deportiva del club de Mestalla. Entonces, el técnico llegó para sustituir a Mauricio Pellegrino y firmó hasta final de aquella temporada.

Valverde consiguió enderezar el rumbo de aquel Valencia y dejó un buen recuerdo en Mestalla tras dirigir 30 partidos oficiales, con un balance de 16 victorias, siete empates y siete derrotas, y mantuvo al equipo en la pelea por clasificarse para la Liga de Campeones hasta la última jornada. La derrota por 4-3 ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán dejó finalmente al Valencia fuera de la Champions y el entrenador decidió no renovar su contrato.

Más de trece años después, Braulio ha vuelto a recurrir a uno de los técnicos en los que más confianza ha depositado durante su trayectoria como director deportivo. Esta vez, sin embargo, no habrá acuerdo.

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El primer banquillo vacante

El Valencia se ha convertido esta temporada en el primer club de Primera División que prescinde de su entrenador. La propiedad decidió destituir a Carlos Corberán después del mal arranque liguero y acompañó la decisión con una profunda remodelación de la estructura deportiva. Junto al técnico fue cesado también Ron Gourlay, hasta ahora CEO de Fútbol, y Braulio Vázquez regresó al club para asumir la dirección deportiva.

La primera gran decisión de Braulio será precisamente elegir al nuevo entrenador. El director deportivo ha comenzado ya a sondear el mercado y Valverde figuraba en una posición destacada por su experiencia, su conocimiento del club y la relación que mantiene con el propio Braulio. Su negativa obliga ahora al Valencia a activar otras alternativas.

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Mientras se resuelve precisamente este casting, Óscar Sánchez, entrenador del Valencia Mestalla, se ha hecho cargo del primer equipo de manera interina. El técnico del filial dirigirá al conjunto valencianista frente al Deportivo Alavés este martes mientras Braulio trabaja en una elección que marcará el inicio de su segunda etapa como máximo responsable deportivo de Mestalla. El primer candidato ya ha dicho que no.