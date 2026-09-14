Luis Arbalejo, director deportivo de Valencia Basket, analiza la nueva temporada: Fichajes pendientes, objetivo, cupos, cláusulas...

Con la temporada 2026/27 a punto de comenzar de manera oficial, Valencia Basket convocó para este lunes una rueda de prensa en la que Luis Arbalejo, director deportivo del masculino, Esteban Albert, director deportivo del femenino, y Enric Carbonell, director general del club, han atendido a todo tipo de cuestiones acerca de la planificación del nuevo curso, tanto en lo deportivo como en lo económico.

En el apartado del masculino había mucha tela que cortar después de un verano en el que el huracán del mercado de fichajes ha azotado el Roig Arena. La histórica temporada 2025/26 no pasó desapercibida y hasta nueve jugadores han hecho las maletas en busca de nuevos retos, más atractivos en lo económico, además del ya exentrenador Pedro Martínez y parte de su staff.

Valencia *Convocatoria rueda de prensa Enric Carbonell, Luis Arbalejo y Esteban Albert valoración inicio temporada 2026-27 (lunes 14, 13:00h, Sala de Prensa Roig Arena)* El Director General, Enric Carbonell, y los directores deportivos Luis Arbalejo y Esteban Albert comparecen en rueda de prensa para hacer valoración de cómo afronta la nueva temporada el Club Valencia Basket Club VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

Reconstrucción muy dura y fichajes aún por hacer

Luis Arbalejo ha explicado que la confección de plantilla este verano ha sido especialmente dura por todo lo sucedido. "Han salido 9 jugadores, miembros del staff... hay muchas noticias que llegaron al final", explica el director deportivo, que incluso habla de "alguna llamada en el autobús tras ganar la liga en el Palau".

Sobre el margen de maniobra en el apartado de incorporaciones, Luis expresa que "hemos tenido poco tiempo en un mercado inflacionario. Estamos contentos, tenemos una plantilla competitiva, hemos incorporado jugadores del estilo que queremos jugar, que no es sencillo porque son perfiles concretos, estamos contentos".

Sin embargo, deja claro que la plantilla no está todavía cerrada: "La plantilla no está cerrada, tenemos dos temporales, la plantilla está abierta hasta que la normativa lo permita, es decir, 24h antes del playoff de Liga".

Jasiel Rivero y Valtonen marcan los fichajes

Los dos temporales son Jasiel Rivero y Elias Valtonen, y Luis Arbalejo ha explicado claramente que su rendimiento y encaje en el equipo marcará lo que el club salga a buscar al mercado. Se plantean tres escenarios distintos en función de si se quedan ambos, solo uno, o ninguno. Lo que el club tiene claro es que en plantilla deben haber 15 o 16 jugadores. "Tenemos 16 con contrato, Valtonen y Jasiel son temporales, pueden pasar tres escenarios: que continúen los dos, que uno de ellos no continúe o que no continúe ninguno. Si se ficha a alguien tiene que encajar. Valtonen conoce este baloncesto, el tema es que Xavi me diga si encajan o no, Jasiel lo mismo. Son dos muy buenos jugadores. Con esa información tomaremos la mejor decisión posible".

Jasiel Rivero regresa al Valencia Basket / VBC

Objetivo: un '4' sin cerrarse a otras opciones

Desde hace tiempo se sabe que la prioridad de VBC en el mercado es un '4' versátil que encaje en la plantilla. Arbalejo ha reconocido que ahora mismo se ven menos fuertes en esa demarcación respecto a la temporada pasada tras las salidas de Braxton y Pradilla. "En la posición de '5' siguen los tres, son los mismos, pero nos centramos en la posición de '4', ahora mismo Matt Costello y Dylan Osetkowski son parecidos (ha llegado uno por otro). Saliendo Braxton y Pradilla estamos un poco por debajo y tenemos que valorar el estilo, estamos un poco por debajo del año pasado".

¿Preocupación con los cupos?

Otra cosa que ha cambiado respecto a la plantilla del año pasado son los cupos nacionales. VBC tiene cinco, dos menos respecto a los que tenía el año pasado. Luis Arbalejo explica que han intentado firmar a más, pero que no ha sido posible, y que sí existe una ligera preocupación por si las lesiones le juegan una mala pasada al equipo este año. "El tema cupos es complicado, el años pasado incorporamos a siete, hubo momentos de bajas y suerte que estaba Álvaro Cárdenas. Este año tenemos 5, nos gustaría tener mas (internamos Ndiaye), nos preocupa en menos del 50% de la competición, sobre todo en la acb, tenemos algunos cedidos que son cupos y es la idea que tenemos de cara al futuro".

Kameron Taylor, en la semifinal de la Eurologa ante el Real Madrid en Atenas. / M. A. Polo / Valencia Basket

¿Cláusulas disuasorias? Hay un jugador con una cláusula de seis millones de euros

También ha habido cierta actualización en Valencia Basket con las cláusulas de algunos jugadores. El club deja claro que no las puede considerar disuasorias porque siempre hay un equipos rico en Europa que puede pagarlas, además deben ir acorde con los salarios y ser aceptadas por el propio jugador: "Tenemos cláusulas que a lo mejor no son disuasorias para un propietario de Panathinaikos, Hapoel o Dubai... Ahora, por muy altas que sean, no son disuasorias, no sé a qué punto llegaremos, a lo mejor se pagan… 6 millones es la mas alta ahora".