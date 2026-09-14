Meriton se asusta ante la cruda realidad

Desesperados. A Meriton se le ha hecho de noche nada más empezar la temporada. Después de engatusar al personal durante el verano, se les ha venido abajo el escenario con estrépito. K.O fulminante en el primer asalto. Pánico a que se consume el desastre al que llevan opositando desde hace tiempo. Se veía venir. La planificación de la temporada ha sido desastrosa. El entrenador estaba desbordado, el equipo se le había muerto. Lo de Ron Guerlay no tiene nombre, ha sido otra broma pesada, de esas que surgen desde Singapur de vez en cuando. Se había avisado de los riesgos que entrañaba tanta incompetencia. Al final recurren a Braulio Vázquez, regreso al pasado. Ironías de la vida, Meriton se entrega a un profesional de contrastada solvencia, que conoce la casa, exponente de una época que algunos denostaron en su día, y que dio paso a otra caracterizada por una sucesión de crisis y experimentos.

Aficionados traumatizados. Muchos aficionados prefieren seguir instalados en una realidad paralela y no asumir la cruda realidad. Para evitar tanto dolor, optan por no enfrentarse a un problema que les supera. Se entiende perfectamente, se trata de una reacción humana que les evita sufrimiento. Se niegan a aceptar la cruda verdad porque no están preparados para asimilarla; todavía confían en que con la salida de Corberán y Gourlay todo se normalizará. Lo dudo. No hay más que ver las cifras ridículas en inversión de plantilla, con el valor más bajo de todo el siglo XXI. La magnitud y profundidad del asunto es de proporciones tan gigantescas que no se soluciona, simplemente, con la destitución del entrenador y del director deportivo. Muchos valencianistas se sienten incapaces de afrontar el drama provocado por Meriton con la complicidad de actores locales y de satélites interesados, sin los que Peter Lim no habría podido actuar de manera tan temeraria. El Valencia CF ha sido sometido a la tiranía del despropósito constante, lo han dejado como a Gary Cooper, solo ante el peligro.

Equipo rendido. Ante un oponente de lo más discreto, en el que sobre todo destaca el empuje impresionante de Fofaná en la medular, el Valencia opuso una estrategia elemental en el Sánchez Pizjuán que le valió para mantenerse vivo hasta que llegó el gol del Sevilla. No le da para mucho más. Los de Mestalla recurrieron al manual de supervivencia básica. Les servía con aguantar el empate a cero, y a punto estuvo de sonar la flauta con el remate de Otorbi al larguero. Un paralelismo enlaza la doble derrota con los dos conjuntos hispalenses, ambas por idéntico marcador, un desarrollo parecido, y un desenlace calcado: el único gol llegó a partir del minuto 80. Ahogados en la orilla. El Valencia se mostró como un equipo descabezado, que se mueve a impulsos y que muestra claros síntomas de descomposición. Para más inri, se suceden las lesiones de forma incomprensible. La posición de defensa central es la más castigada, los cuatro jugadores que ocupan esa demarcación se hallan fuera de combate, mientras Giménez, el experimentado zaguero uruguayo que pudo haber llegado a Mestalla acabó en el Deportivo coruñés. Otra metedura de pata escandalosa.

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Los intereses de Tebas. Cada vez que Javier Tebas habla del Valencia ofende el sentido común por sus habituales alardes de cinismo. Un discurso que indigna a cualquiera que sepa lo que sucede en Mestalla. Su permanente justificación de una realidad que estrangula al Club le pone en entredicho. El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, con la desfachatez que le caracteriza, echa balones fuera, y justifica el desgobierno de la entidad, mezclando como buen tramposo, toda clase de argumentos. Su conclusión siempre es la misma: todos los males se arreglarán con el traslado al nuevo estadio. No se puede tener la cara más dura. Esta tergiversación obedece a intereses compartidos. La empresa “Legends”, vinculada a la Liga de Fútbol Profesional, es la subcontratada para la explotación de los palcos del futuro estadio, y sus correspondientes servicios de atención y hospitalidad. Mientras el Valencia se hunde y provoca vergüenza a propios y extraños con su papel indecoroso en el campeonato, a otros les preocupa vender las zonas exclusivas de un recinto sin acabar. No les importa otra cosa que no sea el negocio.