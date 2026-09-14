Las ocho direcciones deportivas de Meriton: De Rufete y Mateu Alemany a Corona y Gourlay

Si en doce años de gestión de Meriton en el Valencia han pasado hasta 17 entrenadores por el banquillo de Mestalla, el cupo de responsables de la parcela deportiva le sigue de cerca con hasta ocho. Carlos Corberán y Ron Gourlay son las últimas cabezas cortadas (deportivamente hablanco, claro está) por la guillotina de Peter Lim.

Cuando Meriton desembarcó en Mestalla en 2014, la dirección deportiva la capitaneaba Francisco Joaquín Pérez Rufete desde noviembre de 2013. Dejó la entidad el 1 de julio de 2015, junto a buena parte del equipo de Amadeo Salvo, como Roberto Fabían Ayala.

Tras la salida de Rufete hubo aproximadamente seis meses sin director deportivo propiamente dicho. Nuno Espírito Santo asumió un peso mucho mayor en la planificación deportiva, pero no tuvo oficialmente el título de director deportivo. Tras su salida, Jesús García Pitarch llegó el 13 de enero de 2016 y dimitió el 7 de enero de 2017.

Laporta, Kiat Lim y Solis, el domingo ante el Barça / Eduardo Ripoll / LEV

José Ramón Alesanco, por la influencia/amistad de Joan Laporta con Peter Lim, asumió interinamente la dirección deportiva cuando dimitió García Pitarch. Su etapa oficial como director deportivo duró unos 6 meses y 26 días.

Peter Lim, tras un nuevo consejo externo, confió la recuperación deportiva a Mateu Alemany, que con Marcelio de entrenador, entre 2017 y 2019, devolvió al Valencia a la Champions dos temporadas consecutivas, además de una Copa del Rey. En aquel periodo, se contató a Pablo Longoria como director deportiva, entre febrero de 2018 y septiembre de 2019, cuando Lim dinamitó la mejor estructura creada en estos doce años.

César Sánchez y Corona

Posteriormente, el exportero blanquinegro César Sánchez fue presentado el 20 de enero de 2020 como “Director de Fútbol” y máximo responsable del área deportiva. Dimite el 29 de junio, apenas cinco meses después.

Su segundo en aquel estaf, Miguel Ángel Corona, asume ser la principal figura técnica de la parcela deportiva y el club ya lo denominaba secretario técnico en 2021-22. En octubre de 2022 fue presentado como director técnico y el 15 de junio de 2023 se redefinió oficialmente su puesto como director deportivo. El Valencia anunció su salida el 13 de noviembre de 2025. En total permaneció en la estructura unos 5 años y 10 meses, de los cuales aproximadamente 2 años y 5 meses con la denominación estricta de director deportivo.

Carmelo del Pozo con Miguel Ángel Corona / JM LOPEZ

Desde mayo de 2025 apareció por encima de Corona Ron Gourlay, cuyo cargo formal era CEO de Fútbol, por lo que no es estrictamente un director deportivo, pero sí era el máximo ejecutivo de la parcela futbolística, similar a Mateu Alemany. Llegó el 29 de mayo de 2025 y fue cesado el 13 de septiembre de 2026, junto al resto de su estructura.

Ahora, Braulio Vázquez se convierte en el octavo máximo responsable de la parcela deportiva con Meriton. Vázquez iniciará su segunda etapa en el club, tras su paso entre 2010 y 2013, un año antes de la llegada de Lim.