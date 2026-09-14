Óscar Sánchez: "Veo al equipo con ilusión y pasión para revertir la situación"

Óscar Sánchez afronta con optimismo su estreno al frente del Valencia CF. El técnico interino ha destacado este lunes la buena predisposición de la plantilla antes del partido de mañana frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza y ha asegurado que se ha encontrado un vestuario responsabilizado, con hambre y dispuesto a reaccionar después de los últimos resultados.

El entrenador valencianista reconoció que existe tristeza entre los futbolistas por la marcha del anterior cuerpo técnico, con el que habían compartido muchas horas de trabajo, pero subrayó la respuesta que ha encontrado desde que asumió el mando. «Están bastante bien. Hay tristeza por los malos resultados y porque han compartido tiempo con un cuerpo técnico y eso les da pena. Están receptivos a lo que queremos», explicó Sánchez, que admitió haberse sorprendido por la ambición mostrada por el grupo. «Me ha sorprendido que tengan el hambre que he querido transmitir. Van con ganas de ir a Mendizorroza», dijo.

Francisco Calabuig

El técnico también puso el foco en la necesidad de recuperar la conexión entre el equipo y Mestalla. Sánchez, hasta ahora centrado en su trabajo con el filial, reconoció que tenía cierta preocupación por el ambiente alrededor del primer equipo, aunque las sensaciones de las últimas horas han cambiado su percepción. «Lo he visto con ilusión y pasión. Está en nuestra mano y en la de los jugadores. Estoy convencido de que, si lo hacemos bien y la afición lo ve, se reenganchará todo el mundo», afirmó. Sánchez conoce además de primera mano el peso que puede tener el estadio valencianista sobre los rivales. «Mestalla, cuando está encendida, gana partidos. Cuando venía como jugador, la gente de fuera estaba cagadeta», recordó.

El entrenador se mostró convencido de que la reacción del vestuario no será únicamente consecuencia del cambio de técnico. «Estoy convencido de ver un vestuario responsabilizado y de que esto se va a alargar. En cuanto salgan los resultados, que llegarán pronto, se verá esa ilusión positiva», aseguró.

Rioja y Guido regresan; Tárrega, baja

Para el encuentro en Vitoria, el Valencia recuperará efectivos. Rioja y Guido entrarán en la convocatoria, mientras que Tárrega se úne a la larga lista de lesionados. «Rioja va convocado, Guido también. Tárrega se lo pierde por lesión. Los que están tienen ganas y se ven bien. Veremos si juegan», señaló Sánchez, sin desvelar el once que utilizará ante el Alavés.

Más allá de los nombres, el nuevo responsable del banquillo dejó claras algunas de las señas de identidad que pretende implantar. Su intención es construir un Valencia reconocible, atrevido y agresivo a la hora de buscar al rival. «Intento que mis equipos tengan marcado a qué queremos jugar. Quiero que sean valientes y que vayamos a por el rival; que, cuando toque sufrir, estemos todos juntos. Que el equipo meta pasión e ilusión», explicó.

Francisco Calabuig

Continuidad con el trabajo anterior

Sánchez evitó plantear su llegada como una ruptura total con la etapa anterior. El técnico elogió el trabajo realizado por el anterior cuerpo técnico y destacó especialmente su relación personal con Carlos, al que agradeció la atención que siempre había prestado tanto al filial como a los jóvenes jugadores. «El cuerpo técnico anterior tenía muy trabajado al equipo. Carlos, a nivel personal, ha sido una tristeza porque siempre se ha preocupado por el filial, por los jugadores y por mí», afirmó. Por ello, su intención pasa por mantener aquello que funcionaba y añadir progresivamente su propia identidad. «Hay que implementar las cosas que ya se hacían bien y espero darle nuestro sello. Cualquier idea en el fútbol cabe siempre que el jugador crea».

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Sánchez, sin embargo, quiso alejarse de una visión excesivamente negativa del momento que atraviesa el Valencia. El técnico confía plenamente en las posibilidades de una plantilla que, a su juicio, ya ha demostrado su nivel anteriormente. «Cuando las cosas van mal tendemos a ver todo lo malo, pero hay potencial y capacidad de sobra en la plantilla. Todos y cada uno de ellos lo han demostrado en otras ocasiones».